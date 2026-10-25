Temporal destrói ponte e deixa milhares desabrigados no Paraná neste fim de semana

Os temporais que atingiram o Paraná neste fim de semana já afetaram mais de 4 mil pessoas, em 15 municípios. As chuvas, os ventos, e granizo em algumas regiões, provocaram alagamentos, enxurradas e destelhamentos.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), até as 18h30 de sábado (24), o volume de chuva chegou a 280 milímetros em Guaraqueçaba, 201,4 mm em Pato Branco e 162,4 mm em Francisco Beltrão. Na capital do estado, a chuva alcançou os 106,6 mm.

Moradores chegaram a registrar um carro ilhado em uma rua, que ficou completamente submersa, em Francisco Beltrão. Em Prudentópolis, segundo a Defesa Civil, 2,5 mil pessoas foram atingidas pela chuva.

Em Cruz Machado, a alta do Rio da Areia gerou uma correnteza tão forte, que levou uma ponte. A Defesa Civil contabilizou 320 pessoas afetadas pela chuva, com 45 desalojadas e 18 desabrigadas.

Já em Curitiba, houve registro de alagamentos no bairro Xaxim. Em São José dos Pinhais, na região metropolitana, água chegou a diversas ruas, dificultando o trânsito.

No domingo, o Simepar já tinha anunciado que o dia seria de sol em quase todo o estado, intercalados com momentos de céu encoberto. Ainda assim, o Norte Pioneiro, Campos Gerais e Leste, poderiam ter chuva isolada e incidência de raios.