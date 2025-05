Temporal causa estragos no Paraná; milhares estão sem luz

Os fortes temporais que atingiram algumas regiões do Paraná na tarde de sexta-feira (9) causaram estragos. Na manhã deste sábado (10), segundo a Copel, há 20.766 unidades consumidoras sem energia em todo o estado, por conta de danos causados à rede elétrica pelos ventos fortes e chuvas intensas com a entrada de uma frente fria. Em Curitiba são 680 desligamentos.



Ao todo na região Leste, há 6.754 unidades consumidoras desligadas, sendo Adrianópolis com 2.362, a cidade com o maior número de interrupções.



Na região Oeste, há 5.802 unidades consumidoras com o fornecimento de energia interrompido, das quais 3.200 em Medianeira e 1.222 em Cascavel.

Em Cascavel, de acordo com o Simepar, foram registradas rajadas de vento de quase 53 km/h. No final da tarde, em um período de uma hora – entre 16h e 17h – choveu um acumulado de 12 milímetros o que considerado moderado para o período.

A Paróquia Nossa Senhora Consolata e o Ceasa tiveram parte dos telhados danificados por causa dos fortes ventos.



No Noroeste paranaense há 1.386 unidades consumidoras sem energia, sendo 612 em Paranavaí e 129 em Maringá; no Centro-Sul, há 5.035 desligamentos, com 1.594 em Ortigueira e 484 em Figueira e no Norte paranaense,1.842, das quais 1.299 em Cândido de Abreu e 270, em Santo Antônio da Platina. Na somatória geral do Estado estão incluídos outros municípios atingidos.

Os dados divulgados pela Copela foram atualizados por volta das 10h30. A empresa explica que os números “podem oscilar para mais ou para menos, conforme as ações de trabalho de campo da companhia para o restabelecimento da rede”.

Em nota, a Copel detalha que “os serviços em andamento em todo o Estado envolvem trocas de postes, substituição de transformadores de energia, alimentadores entre outros equipamentos essenciais ao funcionamento da rede elétrica. As equipes de manutenção da companhia atuam de forma permanente e seguem neste sábado (10) no trabalho de recomposição da rede elétrica danificada até que todos os clientes estejam religados”.