Temporais no Paraná: 16 cidades ultrapassam 100 mm de chuva

O avanço de uma frente fria e o aumento da instabilidade provocaram temporais e acumulados expressivos de chuva em praticamente todas as regiões do Paraná nesta quarta-feira (22). Dados das estações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) mostram que pelo menos 16 municípios ultrapassaram a marca dos 100 milímetros (mm) de chuva acumulada até as 17h30.
O maior volume registrado no estado ocorreu em Pato Branco, no Sudoeste paranaense, onde o acumulado atingiu 148 mm em poucas horas. Em seguida aparecem Cruzeiro do Iguaçu (140,4 mm), Mangueirinha (139,8 mm) e Cruz Machado (137,2 mm).
Em algumas cidades, o acumulado de chuva ultrapassou a quantidade esperada para todo o mês de julho. Em Pato Branco, por exemplo, a média histórica de precipitação para o mês é de 127 mm. Já em Cruzeiro do Iguaçu, o volume esperado era de 115 mm.
Onde mais choveu no Paraná
Segundo os dados do Simepar, as regiões Sudoeste, Sul, Centro-Sul e Oeste do estado foram as mais atingidas pelos elevados volumes de precipitação nesta quarta. Confira a lista:
- Pato Branco: 148,0 mm
- Cruzeiro do Iguaçu: 140,4 mm
- Mangueirinha: 139,8 mm
- Cruz Machado: 137,2 mm
- Coronel Domingos Soares: 131,8 mm
- Cascavel: 126,8 mm
- Pinhão (Foz do Areia): 120,8 mm
- Palmas: 116,8 mm
- Três Barras do Paraná: 114,4 mm
- Porto Vitória: 112,4 mm
- Boa Vista da Aparecida: 111,6 mm
- União da Vitória: 108,2 mm
- Foz do Jordão: 106,4 mm
- Foz do Iguaçu: 106,2 mm
- Toledo: 105,2 mm
- General Carneiro: 100,2 mm
Oeste, Centro-Sul e Região de Curitiba também registram volumes altos
No Oeste do Paraná, cidades como Capanema registraram 96,4 mm, Nova Prata do Iguaçu acumulou 93,2 mm e São Miguel do Iguaçu teve 77,8 mm. Nas partes Sul e Centro-Sul, São Mateus do Sul somou 85,8 mm e Laranjeiras do Sul atingiu 68,4 mm.
Na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e Litoral, os acumulados ficaram entre 30 mm e 70 mm. O maior volume da RMC foi registrado em Porto Amazonas (70,6 mm) e na Lapa (67,6 mm). Em Araucária, as estações do Instituto Água e Terra (IAT) e Sanepar apontaram volumes entre 51,6 mm e 65 mm.
Em Curitiba, a estação oficial do Simepar registrou 49,2 mm de chuva no período. Já no Litoral, Morretes acumulou 25,2 mm.
Previsão para quinta-feira
A previsão do Simepar para quinta-feira (23) indica que o risco de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas permanece nas regiões de divisa com o estado de São Paulo. Nas demais áreas do Paraná, o sol aparece entre muitas nuvens, com possibilidade de chuvas isoladas durante a noite.