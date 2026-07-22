Temporais no Paraná: 16 cidades ultrapassam 100 mm de chuva

O avanço de uma frente fria e o aumento da instabilidade provocaram temporais e acumulados expressivos de chuva em praticamente todas as regiões do Paraná nesta quarta-feira (22). Dados das estações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) mostram que pelo menos 16 municípios ultrapassaram a marca dos 100 milímetros (mm) de chuva acumulada até as 17h30.

O maior volume registrado no estado ocorreu em Pato Branco, no Sudoeste paranaense, onde o acumulado atingiu 148 mm em poucas horas. Em seguida aparecem Cruzeiro do Iguaçu (140,4 mm), Mangueirinha (139,8 mm) e Cruz Machado (137,2 mm).

Em algumas cidades, o acumulado de chuva ultrapassou a quantidade esperada para todo o mês de julho. Em Pato Branco, por exemplo, a média histórica de precipitação para o mês é de 127 mm. Já em Cruzeiro do Iguaçu, o volume esperado era de 115 mm.

Onde mais choveu no Paraná

Segundo os dados do Simepar, as regiões Sudoeste, Sul, Centro-Sul e Oeste do estado foram as mais atingidas pelos elevados volumes de precipitação nesta quarta. Confira a lista:

Pato Branco: 148,0 mm

148,0 mm Cruzeiro do Iguaçu: 140,4 mm

140,4 mm Mangueirinha: 139,8 mm

139,8 mm Cruz Machado: 137,2 mm

137,2 mm Coronel Domingos Soares: 131,8 mm

131,8 mm Cascavel: 126,8 mm

126,8 mm Pinhão (Foz do Areia): 120,8 mm

120,8 mm Palmas: 116,8 mm

116,8 mm Três Barras do Paraná: 114,4 mm

114,4 mm Porto Vitória: 112,4 mm

112,4 mm Boa Vista da Aparecida: 111,6 mm

111,6 mm União da Vitória: 108,2 mm

108,2 mm Foz do Jordão: 106,4 mm

106,4 mm Foz do Iguaçu: 106,2 mm

106,2 mm Toledo: 105,2 mm

105,2 mm General Carneiro: 100,2 mm

Oeste, Centro-Sul e Região de Curitiba também registram volumes altos

No Oeste do Paraná, cidades como Capanema registraram 96,4 mm, Nova Prata do Iguaçu acumulou 93,2 mm e São Miguel do Iguaçu teve 77,8 mm. Nas partes Sul e Centro-Sul, São Mateus do Sul somou 85,8 mm e Laranjeiras do Sul atingiu 68,4 mm.

Na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e Litoral, os acumulados ficaram entre 30 mm e 70 mm. O maior volume da RMC foi registrado em Porto Amazonas (70,6 mm) e na Lapa (67,6 mm). Em Araucária, as estações do Instituto Água e Terra (IAT) e Sanepar apontaram volumes entre 51,6 mm e 65 mm.

Em Curitiba, a estação oficial do Simepar registrou 49,2 mm de chuva no período. Já no Litoral, Morretes acumulou 25,2 mm.

Previsão para quinta-feira

A previsão do Simepar para quinta-feira (23) indica que o risco de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas permanece nas regiões de divisa com o estado de São Paulo. Nas demais áreas do Paraná, o sol aparece entre muitas nuvens, com possibilidade de chuvas isoladas durante a noite.