Tempestade no Paraná: rajadas de vento chegam a 84,6 km/h

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Várias regiões paranaenses registraram acumulados significativos de chuva até o final da tarde desta segunda-feira (16/02). Os números, divulgados pelo Simepar, mostram precipitações acima de 10 mm em diversos municípios.

Porto Vitória lidera o ranking com 22,2 mm, seguido por União da Vitória com 18 mm e Fazenda Rio Grande com 16,6 mm. Na capital, dois bairros se destacaram: Caximba, com 11,4 mm, e Portão, com 11,2 mm, segundo dados da Prefeitura de Curitiba.

Outros municípios também registraram volumes expressivos: São José dos Pinhais e Piraquara acumularam 10 mm cada, enquanto Cruz Machado registrou 10,2 mm.

Além das chuvas, o monitoramento do Simepar identificou rajadas de vento em diferentes intensidades pelo estado. O destaque foi Joaquim Távora, onde o INMET registrou uma rajada forte de 84,6 km/h por volta das 14h – a única considerada de forte intensidade no Paraná ao longo do dia.

Rajadas moderadas também foram observadas em Laranjeiras do Sul (48,6 km/h às 15h), Dois Vizinhos (47,2 km/h entre 14h e 15h), Fazenda Rio Grande (46,1 km/h às 17h30), Lapa (45,7 km/h às 16h15) e Foz do Iguaçu (44,6 km/h às 15h15).

A combinação de chuvas e ventos reforça a recomendação de atenção às condições meteorológicas, especialmente em áreas mais vulneráveis a alagamentos e quedas de árvores.