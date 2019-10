Uma tartaruga-cabeçuda encontrada domingo (20) na Praia Central de Guaratuba, no litoral do Paraná, está em tratamento Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná (CEM-UFPR) em Pontal do Paraná. O resgate contou com apoio da prefeitura de Guaratuba, que isolou o local até a chegada da equipe do CEM-UFPR.

O animal está bastante debilitado e vai ficar em tratamento com medicamentos ministrados por um médico veterinário no centro de reabilitação do CEM-UFPR até melhorar e poder voltar ao mar. Quem avistar animais marinhos vivos ou mortos como tartarugas, golfinhos, aves, lobos-marinhos, pinguins, entre outros, deve entrar em contato com o CEM-UFPR pelo telefone 0800 642 3341.