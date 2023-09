O governador Ratinho Junior (PSD) disse que a suspensão do leilão do lote 1 das novas concessões de pedágio no Paraná não deverá afetar os demais. “Não atrasa, existe já um cronograma que foi construído com o Ministério da Infraestrutura”, afirmou, em evento em Toledo, no oeste paranaense, segundo o G1 Paraná.

A suspensão dos efeitos do leilão do lote 1 do pedágio – de um total de 6 planejados – que foi à Bolsa de Valores (B3) em agosto e acabou arrematado pelo Grupo Pátria, foi realizada em caráter liminar pela Justiça Federal do Paraná. O trecho que se refere ao município da Lapa, na Região Metropolitana de Curitiba, é o alvo da liminar.

A liminar é assinada pela juíza federal Silvia Regina Salau Brollo, da 11ª Vara Federal de Curitiba. Para a magistrada, as audiências públicas realizadas no ano de 2021 não foram suficientes para discutir o impacto das novas concessões sobre as comunidades quilombolas Feixo, Restinga e Vila Esperança, reconhecidas pelo poder Público e certificadas pela Fundação Cultural Palmares desde 2006.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) entrou com recurso no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), em Porto Alegre, para pedir a derrubada da decisão, em caráter liminar, que suspendeu o leilão do lote 1 de concessão de rodovias paranaenses.

Órgãos representativos do setor produtivo mostraram uma preocupação se a decisão pode atingir os outros cinco lotes. O próximo está previsto para o dia 29 deste mês, também na B3. Os demais devem ficar para 2024.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas??

Anos de obras! Greca atualiza obras em trevo caótico de Curitiba e crava: “fica pronta até… Tudo errado! “Fisioterapeuta” de araque é presa em operação contra diplomas falsos VÍDEO!! FLAGRA!!! Bairro histórico de Curitiba é só problema: briga, droga e confusão!