Suspeito de matar médica recebe alta e é levado para delegacia no Paraná

O advogado João Vitor Domingues Romeiro, de 25 anos, suspeito de matar a ex-companheira, a médica Gassi Mazia, foi levado para a carceragem da delegacia nesta sexta-feira (11) após receber alta do Hospital Universitário de Maringá. Ele estava internado desde sábado (5), dia em que ocorreu o crime, e tinha ferimentos no pescoço.

Segundo informações da RPC TV, duas audiências de custódia já haviam sido canceladas, mas a etapa deve ocorrer agora que o suspeito foi conduzido à delegacia. Ele ainda não consegue se comunicar verbalmente porque realizou uma traqueostomia no hospital. A Polícia Civil busca esclarecer a dinâmica e motivação do crime.

Gassi foi encontrada morta com mais de dez golpes de faca, no apartamento onde morava com o filho de oito meses. A criança estava ao lado do corpo, sem ferimentos, e foi acolhida por familiares. Romeiro foi localizado horas depois em Mandaguari, nas proximidades de Maringá, e teve a prisão preventiva decretada.

Ele ocupava um cargo comissionado na Procuradoria da Prefeitura de Marialva e foi exonerado após o crime. Além disso, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Paraná (OAB-PR) suspendeu cautelarmente por 90 dias seu registro profissional. O caso foi encaminhado ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB e um processo disciplinar deve ser iniciado em breve.

Enquanto os procedimentos são realizados, ele permanece preso na delegacia para ser ouvido pelas autoridades, na cadeia pública. A Tribuna do Paraná tentou contato com a defesa de João Vitor, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.