Supermercado amplia parceria com iFood nas lojas do Paraná

O Assaí Atacadista acaba de anunciar a ampliação de sua presença no ambiente digital, expandindo a parceria com o iFood como parte da evolução estrutural do Assaí Digital, nova frente da companhia e pilar do seu plano de crescimento. Com a inclusão de mais 50 lojas, a rede passa a oferecer a opção de compras com entrega em casa em 104 unidades, o equivalente a um terço do seu parque de estabelecimentos.

O Paraná foi contemplado com quatro lojas nessa expansão, que se juntam às demais unidades nos estados do Rio de Janeiro, Ceará, Bahia, São Paulo, Paraíba, Pará, Piauí, Minas Gerais, Maranhão, Mato Grosso, Alagoas e o Distrito Federal.

A parceria com o iFood integra a agenda da companhia para o fortalecimento dos seus canais digitais, com foco em escala, eficiência operacional e produtividade das lojas. O modelo dobrou a operação combinando a infraestrutura física do Assaí com a expertise logística do iFood, ampliando a conveniência ao cliente e transformando as lojas em hubs de atendimento multicanal, mantendo o compromisso com rentabilidade.

Os resultados da parceria, iniciada em 2024, são expressivos: no quarto trimestre de 2025, o acordo resultou em crescimento de mais de 60% nas vendas em comparação ao mesmo período de 2024. Atualmente, as vendas via iFood representam 3% do faturamento das lojas físicas, consolidando o canal como uma alavanca relevante de crescimento e permitindo estar presente na vida do cliente em diferentes momentos de consumo, como quando ele precisa de algo imediato e não pode sair de casa.

“Estruturamos a parceria como uma extensão natural da nossa operação física. A loja segue como principal ponto de relacionamento com o cliente, e o digital vem para ampliar conveniência, flexibilidade e recorrência de compra. A expansão da parceria com o iFood reforça nossa estratégia multicanal, aumenta a produtividade das unidades e contribui para a transformação estrutural do nosso modelo de operação, fortalecendo nosso crescimento com disciplina e foco em rentabilidade”, comenta Julio Gentilim, Diretor Executivo de Planejamento Estratégico e Digital do Assaí.

O Assaí é uma empresa nacional do varejo alimentar. A empresa conta com 312 lojas em operação, distribuídas por 24 estados e o Distrito Federal, e emprega mais de 90 mil colaboradores(as) em todas as regiões do Brasil. A rede recebe mais de 40 milhões de clientes por mês em suas lojas físicas e atende tanto consumidores finais quanto pequenos e médios comerciantes. Atualmente, pessoas físicas compõem 58% das vendas da rede; pessoas jurídicas, 42%, refletindo a presença da marca em diferentes perfis de consumo.

Já o iFood é um marketplace online presente em todas as regiões do Brasil. “A parceria com a rede Assaí é um exemplo de como nossa tecnologia e a proximidade física dos consumidores de todo o Brasil podem transformar a experiência de compra. Ao integrar mais lojas do Assaí à nossa plataforma, reforçamos o compromisso do iFood em oferecer conveniência e praticidade, estando presente quando e onde o consumidor mais precisa, com soluções rápidas e adaptadas às suas necessidades”, explica Murilo Massari, Diretor Comercial para Mercado&Atacado no iFood.

Conheça o endereço das lojas do Assaí no Paraná que passaram a integrar o iFood com a ampliação:

Assaí Londrina Tiradentes

Endereço: Avenida Tiradentes, Nº4650 – Jardim Shangri-La

Assaí Curitiba Atuba

Endereço: BR-476, 1801 – Atuba, Curitiba

Assaí Curitiba Kennedy

Endereço: Av. Pres. Kennedy 1000 – Curitiba Paraná

Assaí Maringá Seminário

Endereço: Avenida Colombo – Nº 9.322 Gleba Patrimônio