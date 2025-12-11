Sistema 193 dos Bombeiros muda atendimento de emergência

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir desta quinta-feira (11/12), o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná está com um novo sistema de atendimento telefônico que promete reduzir o tempo de resposta em emergências na capital e região metropolitana.

A novidade é a implementação de uma URA (Unidade de Resposta Audível) que funciona como um menu inicial para direcionar a chamada diretamente para a equipe especializada conforme o tipo de ocorrência.

O sistema é bem simples e intuitivo. Logo ao ligar, você vai ouvir quatro opções:

Ambulância (SIATE): digite 1

Incêndios: digite 2

Outras emergências: digite 3

Informações: digite 4

Escolhendo qualquer uma das três primeiras opções (as emergenciais), o sistema já te conecta com a equipe especializada naquele tipo de atendimento. Antes de falar com o atendente, uma gravação rápida avisa que sua ligação está sendo gravada, seu número identificado e orienta a ter em mãos o endereço completo, ponto de referência e telefone do local da emergência.

Para quem selecionar a opção 4, o sistema oferece orientações sobre segurança contra incêndio, campanhas e serviços não emergenciais, além de indicar o site oficial dos bombeiros (www.bombeiros.pr.gov.br) para mais informações.

Com o novo sistema, os bombeiros conseguem otimizar seus recursos e garantir que cada chamado seja direcionado corretamente. Vale lembrar que o 193 deve ser utilizado apenas em situações realmente emergenciais. Ligar sem necessidade pode atrapalhar o atendimento de quem realmente precisa de socorro.