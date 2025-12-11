Curitiba implanta nova rede pluvial para prevenir alagamentos em bairros

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba iniciou obras emergenciais para melhorar a drenagem na Rua Pedro Ferrari, no limite entre os bairros Santa Felicidade e Butiatuvinha. A ação visa prevenir novos episódios de alagamento, como os registrados em novembro, quando fortes chuvas deixaram trechos da via temporariamente submersos.

Coordenados pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, os serviços incluem a implantação de uma nova rede pluvial com 250 metros de extensão e maior capacidade de escoamento. A obra integra o programa de investimentos em infraestrutura da cidade, que aplica mais de R$ 6 bilhões em pavimentação, drenagem e mobilidade urbana.

Segundo o secretário Luiz Fernando Jamur, uma sondagem identificou que a antiga rede tinha diâmetro insuficiente e estava obstruída, reduzindo significativamente a capacidade de escoamento. A nova estrutura percorrerá o Jardinete Silvano Túlio, a Rua Francisco Gulin e a Rua Gerônimo Muraro, até se conectar à rede existente na Rua Mozart Corrêa de Souza Pinto.

Os trabalhos têm previsão de 90 dias e fazem parte das ações para preparar a cidade para as chuvas de verão. Bloqueios parciais de tráfego são necessários devido às escavações e uso de equipamentos de grande porte. A Prefeitura orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao circular pela região.

Moradores como Mário Badu de Albuquerque, que vive há 35 anos na Rua Pedro Ferrari, expressaram alívio com o início das obras. Em novembro, sua casa foi invadida pela água, que demorou horas para escoar e destruiu móveis. Já Adelita Rodrigues, moradora da Rua Gerônimo Muraro, relatou que se sente mais segura vendo o avanço da obra após o susto causado pela enchente anterior.