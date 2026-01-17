Shows de Gustavo Mioto e DJ Jiraya atraem 36 mil pessoas em Pontal do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Mais de 36 mil pessoas lotaram o Centro de Eventos Marissol em Pontal do Paraná na noite de sexta-feira (16) para os shows de Gustavo Mioto e DJ Jiraya Uai, parte da programação do Verão Maior Paraná. Os artistas proporcionaram momentos de interação com o público e muita animação.

O cantor sertanejo Gustavo Mioto foi a atração principal da noite. Além de interpretar seus maiores sucessos como “Solteiro não trai” e “Anti-Amor”, o artista promoveu diversas interações com os fãs. Em um dos momentos, ajudou uma espectadora a tentar reatar com o ex-namorado, gravando um áudio no celular dela. Mioto também convidou uma menina de 6 anos ao palco para cantar “Princesa” e auxiliou um pedido de namoro entre dois jovens da plateia.

Foto: Felipe Henschel/AEN

Antes do show principal, o DJ Jiraya Uai agitou o público com sua performance animada, misturando música eletrônica com elementos de sertanejo, funk e forró. Vestido de super-herói e acompanhado por dançarinos fantasiados, o DJ apresentou hits como “Chapéu mágico” e “A Jiripoca vai piar”, fazendo a plateia dançar.

O evento contou com estrutura elogiada pelos presentes, incluindo banheiros, policiamento e equipe de apoio aos veranistas. A programação do Verão Maior Paraná continua neste sábado (17) com shows de Luiz Cláudio & Giuliano e Dilsinho em Pontal do Paraná, e Edson & Hudson e Eduardo Costa em Matinhos.

