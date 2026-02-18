Show Rural 2026 encerra edição com negociações bilionárias no Paraná

O Show Rural Coopavel fechou as portas da 38ª edição com números que impressionam: R$ 7,5 bilhões em negócios concretizados durante os cinco dias de feira em Cascavel, no oeste do Paraná. O valor supera os R$ 7 bilhões registrados na edição anterior e confirma o evento como a principal vitrine comercial do agronegócio no início da temporada agrícola.

Mais do que os 430,3 mil visitantes que circularam pelo parque – número que ultrapassou a expectativa inicial de 360 mil pessoas – o Show Rural demonstrou sua vocação para impulsionar contratos, expandir linhas de crédito e acelerar investimentos no campo. O volume financeiro movimentado sinaliza confiança dos produtores e cooperativas mesmo em um cenário de atenção redobrada aos custos de produção e às oscilações dos preços internacionais.

Nos aproximadamente 600 estandes espalhados pelo parque, expositores nacionais e internacionais apresentaram um verdadeiro arsenal tecnológico: máquinas agrícolas de última geração, implementos, tecnologias de precisão, novas cultivares e soluções digitais para o campo. As negociações, que começaram nas vitrines tecnológicas, culminaram em contratos assinados ainda durante o evento.

O bom desempenho está diretamente ligado à oferta de crédito anunciada durante a feira. O governo estadual autorizou a liberação de R$ 2,2 bilhões pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) para 2026. Como tradicionalmente cerca de metade das operações do banco no Paraná é destinada ao agronegócio, projeta-se que mais de R$ 1 bilhão possa ser direcionado ao setor.

O Show Rural também foi palco de importantes anúncios voltados à modernização do campo. Entre eles, a entrega de maquinário a municípios – parte de um pacote que totaliza R$ 680 milhões em investimentos – e uma parceria para desenvolvimento de plantadeiras específicas para colégios agrícolas e pequenos produtores, democratizando o acesso à agricultura de precisão.

A programação incluiu ainda iniciativas focadas em inovação e sustentabilidade, como a plataforma “Paraná + Sustentável” e programas de digitalização de propriedades rurais, reforçando o movimento de profissionalização do setor. No ambiente de negócios do Show Rural, essas ações funcionam como catalisadores: reduzem riscos, ampliam o acesso à tecnologia e estimulam novos investimentos privados.

Criado no final da década de 1980 como uma vitrine tecnológica regional, o Show Rural evoluiu para se tornar um ambiente onde decisões estratégicas são tomadas em tempo real. A cada edição, a feira se consolida como arena de definição de investimentos, parcerias e expansão produtiva, funcionando como um termômetro antecipado do ritmo que o agronegócio paranaense deve seguir ao longo do ano.

