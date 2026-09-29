Shopee expande rede de agências em mais de 120% no Paraná

O grande shopping virtual Shopee superou a marca de 380 pontos de apoio logístico em operação no Paraná. As agências Shopee vêm consolidando a aposta da plataforma no modelo de logística baseado em parcerias com o varejo de vizinhança. Em todo o Brasil, a rede de agências avançou mais de 60% e já ultrapassa 5 mil estabelecimentos em 1.200 municípios.

A estratégia utiliza comércios locais de bairro, como papelarias, mercearias e armarinhos. Eles se transformam em pontos de transbordo e apoio para o e-commerce. Mais de 85% dessas bases são operadas por micro e pequenos empreendedores. Na prática, os estabelecimentos assumem o recebimento de pacotes enviados por vendedores locais, a coleta de devoluções e a entrega direta (out-of-home) para os consumidores da região.

Integração com a malha pesada e impacto nos comércios do estado

No Paraná, as mais de 380 agências ativas atuam integradas à infraestrutura logística pesada já instalada pela empresa na região, que reúne 2 centros de distribuição e 16 hubs logísticos interconectados.

Para o comércio varejista tradicional do estado, a conversão do balcão em ponto de tráfego de mercadorias atua como alavanca de fluxo de pedestres e incremento de faturamento.

Um levantamento realizado pela companhia indica o impacto direto na operação das PMEs parceiras tem revelado que mais de 40% das agências parceiras precisaram contratar entre uma e duas pessoas para responder ao volume diário de mercadorias. Em 75% dos pontos, já existem funcionários atuando exclusivamente nas rotinas de recebimento, triagem e entrega da Shopee.

“As Agências Shopee mostram como o e-commerce e o comércio físico local podem crescer juntos. Apoiar o comerciante de bairro para que ele diversifique suas fontes de receita, atraia novos clientes e gere empregos na própria comunidade faz parte do nosso compromisso de contribuir para o fortalecimento da economia local”, afirma Tiago Freddi, diretor de Logística da Shopee.

Projeção de expansão e estrutura corporativa

Nacionalmente, a meta da plataforma é adicionar mais de mil novos pontos de apoio até o final de 2026.A malha capilar opera conectada a uma estrutura nacional que inclui 26 centros de distribuição (21 no formato cross-docking e 5 em fulfillment), mais de 200 hubs regionais de triagem e opções de entrega no mesmo dia ou no dia seguinte para grandes regiões metropolitanas do país.

Operando no Brasil desde 2020, a Shopee soma mais de 40 mial colaboradores diretos no país e reúne 3 milhões de vendedores brasileiros cadastrados em seu marketplace.Atualmente, os comerciantes nacionais respondem por 95% de todas as transações efetuadas na divisão brasileira da plataforma.