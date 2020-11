Com a alta dos casos de infecção pelo novo coronavírus no Paraná, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou uma nota na noite desta quarta-feira (18) informando que está descartado o retorno das aulas presenciais, neste momento. Dentro do governo estadual, chegou-se a cogitar no mês passado que haveria condições de retomada em novembro.

“Diante do aumento significativo de casos no Paraná, a Sesa orientou pela impossibilidade de retorno das aulas presenciais. A agudização de casos e óbitos, e que não representa a chamada segunda onda, é reflexo da maior circulação de pessoas, dos recentes feriados prolongados e também da campanha eleitoral, que motivou a elevação das ocorrências de coronavírus no Estado. A transmissão ainda é comunitária”, diz a nota.

Há um mês, a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed) autorizou a realização de atividades extracurriculares presenciais em 54 escolas públicas e em todas as escolas particulares para alunos com mais de 5 anos de idade. A ideia inicial era ampliar o número de escolas públicas autorizadas a funcionar com atividades extracurriculares, mas isso acabou não ocorrendo.

Na nota divulgada nesta quarta-feira (18), a Sesa ainda reforça que a pandemia “não acabou” e volta a pedir “distanciamento social, isolamento domiciliar, utilização de máscara, lavagem das mãos”.

