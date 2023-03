Sérgio Moro confirma novo coordenador político em Curitiba

O advogado Luís Felipe Cunha, que ocupa a cadeira de primeiro suplente do senador Sérgio Moro foi confirmado, também, como responsável pela estratégia, planejamento, contatos e articulação política do parlamentar no Paraná.

Cunha trabalha com Sérgio Moro há alguns anos e acompanha a agenda com frequência. Agora, chefiará o escritório de representação do mandato parlamentar do senador, em Curitiba.

Duas funções?

Segundo a assessoria do senador, o advogado acumulará as duas funções, porém, a coordenação política será exercida de forma voluntária, uma vez que Cunha não foi nomeado na composição de cargos para o gabinete do senador.

