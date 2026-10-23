Senai Paraná abre 3 mil vagas gratuitas em cursos técnicos 2027

O Senai Paraná está com inscrições abertas para preencher mais de 3 mil vagas gratuitas em cursos técnicos de nível médio por todo o estado. Voltadas a pessoas de baixa renda, as oportunidades cobrem áreas estratégicas como Automação Industrial, Desenvolvimento de Sistemas, Eletromecânica, Logística e Química, com opções nas modalidades presencial e a distância (EaD). Os interessados têm até as 22h do dia 15 de novembro para realizar a inscrição sem custo, pelo site do Programa de Gratuidade do Sistema Fiep.

A seleção não exige prova prévia: os candidatos serão classificados por ordem cronológica de inscrição. A lista com os aprovados e a chamada para matrícula serão divulgadas em 27 de novembro, a partir das 17h. A iniciativa atende à demanda crescente do setor no estado, que registrou mais de 26,6 mil novos postos de trabalho formais na indústria entre janeiro e agosto de 2026, segundo dados do Caged compilados pela Fiep.

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A formação técnica serve tanto como porta de entrada no mercado para jovens estudantes do ensino médio quanto como alternativa de recolocação para adultos. Um caso recente de destaque é o do paranaense Davi da Silva Aleixo Ignácio, que iniciou a trajetória em um curso gratuito do Senai e, em setembro deste ano, conquistou a Medalha de Excelência na WorldSkills Shanghai, a maior competição mundial de profissões técnicas.

Como participar

Para se candidatar, é preciso comprovar condição de baixa renda (por meio de autodeclaração na matrícula) e estar cursando ou já ter concluído o ensino médio, inclusive via Educação de Jovens e Adultos (EJA). Cada estudante pode se inscrever em apenas um curso. As aulas têm início previsto para o primeiro semestre de 2027, com abertura de turmas em 1º de fevereiro e em 2 de agosto. O edital completo e os requisitos por unidade estão disponíveis na página oficial do Sistema Fiep.

Serviço

Vagas gratuitas em cursos técnicos do Senai Paraná

Oportunidades: mais de 3.000 vagas gratuitas

Encerramento: 15 de novembro de 2026

Público: pessoas de baixa renda que atendam aos requisitos do edital

Inscrição: gratuita realizada pelo Portal de Gratuidade do Sistema Fiep