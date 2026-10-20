IBGE abre seleção para 325 vagas temporárias em pesquisas

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foi autorizado nesta terça-feira (20) a realizar um processo seletivo simplificado para contratar 325 profissionais temporários. As informações são da Agência Brasil.

O órgão tem até seis meses para publicar o edital de abertura do concurso. Os aprovados vão trabalhar nas pesquisas estatísticas realizadas por telefone.

São 276 vagas para agente de pesquisa por telefone, que exigem nível médio. Outras 49 vagas são para supervisor de pesquisa por telefone, com exigência de nível superior.

A autorização foi publicada na Portaria nº 70/2026, assinada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e pelo Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO).

Os contratos serão por tempo determinado, mas a portaria não informa a duração. O prazo de contratação e eventuais prorrogações dependem da necessidade de conclusão das atividades definidas pelo IBGE.

Os valores dos salários também serão definidos pelo instituto e devem constar no edital do processo seletivo.