Depois de um final de semana bem quente em todo o Paraná, a semana começa do mesmo jeito. Segundo o Simepar, a segunda-feira (11) deve ter um um dia com altas temperaturas, mas com sol aparece entre nuvens em várias regiões. São poucas as possibilidades de chuvas, mas pela manhã uma leve garoa foi registradas em alguns bairros de Curitiba. Ainda nesta semana pode haver mudança, já que uma frente fria se aproxima.

+Leia mais! Barco Pirata é opção de lazer seguro contra covid-19 na Baía de Guaratuba

Na capital a temperatura deve variar entre os 19 e 29ºC. Já no litoral, onde pode chover durante o dia, os termômetros continuam elevados: Paranaguá deve atingir os 32ºC. Não há alerta de temporal.

Conforme a previsão do Simepar, o domingo (10) foi mais um dia muito quente em todas as regiões do Paraná. “Na faixa Norte e vários municípios do Oeste, o calor superou temperaturas de 35ºC. Na Região Metropolitana de Curitiba, a temperatura mais alta foi de 28ºC”, disse a meteorologista Ana Beatriz Porto da Silva.

+Viu essa? Cristiano Santos deixa UTI e parte pra nova etapa de tratamento contra covid-19; vídeo

A segunda-feira deve ser quente em todo o Paraná, com termômetros mais uma vez ultrapassando os 30ºC em várias cidades. A maior temperatura do dia deve ficar entre as cidades de Foz do Iguaçu e Paranavaí, onde é esperado a máxima de 35ºC.

+Fique atento: Verão na pandemia: uso de álcool em gel exige reaplicação do protetor

E terça-feira?

Na terça-feira (12), a chegada de uma frente fria aumenta a condição de instabilidade sobre o Paraná. O dia começa com sol e as temperaturas se elevam rapidamente, mas na parte da tarde surgem vários núcleos de chuva que podem trazer temporais isolados e o clima fica um pouco mais instável.