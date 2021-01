Passeio de barco com a segurança necessária para evitar o coronavírus? É possível. Em Guaratuba, litoral do Paraná, o tradicional passeio pela baía da cidade mais movimentada do litoral teve que se adaptar e tem funcionado com 50% da capacidade.

Carlos Antônio Grando, 63 anos, o comandante do barco pirata de Guaratuba, conta que a adaptação foi necessária. “Encontramos uma saída para não pararmos de vez, pois é o nosso único ganha-pão e temos que continuar de alguma forma”.

O marinheiro, que está no comando do passeio de barco há 23 anos, contou que no começo foi bem difícil. “O movimento caiu muito, mas nós entendemos o momento e a situação. Com o passar dos meses, a vida foi voltando aos poucos ao normal, ainda que de máscara e com álcool em gel”.

O passeio de barco dura aproximadamente 1h30 e percorre o entorno da baía de Guaratuba. Por estar com 50% da capacidade, o distanciamento entre os turistas é mantido, assim como o respeito a orientação do uso de máscara. A reportagem da Tribuna esteve no passeio neste sábado (09/01) para conferir de perto.

Timão do barco pirata de Guaratuba. Foto: Lucas Sarzi

A família de Natália Sousa, 28 anos, veio de Londrina, no Norte do Estado, para passar as férias no litoral. “Depois de um ano dentro de casa, nós resolvemos nos programar para aproveitarmos um pouco, mas dentro de todos os limites que nós mesmos impusemos. Não temos como aproveitar a folga se não estivermos seguros, o momento pede isso”.

A jovem, que veio com o marido e o filho, que tem 5 anos, disse que o passeio estava dentro do esperado. “Percebemos que todo mundo respeitou a distância e manteve as máscaras. A gente sabe que é difícil, com o calor principalmente, mas temos que tomar os cuidados, depende mais da gente do que tudo”.

Passeio tem parada para mergulho em toboágua. foto: Lucas Sarzi

O passeio do barco pirata de Guaratiba já é feito há quase 30 anos. Além de mostrar um pouco da baía, os turistas ainda podem aproveitar um banho de mar por aproximadamente 30 minutos. O preço varia de R$ 40 a R$ 20. Crianças de 0 a 4 anos não pagam. O embarque é feito pela Praça dos Namorados.

Mais informações pelos telefones (41) 99604-7045 ou 99978-7069.