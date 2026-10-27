Secretário de Educação do Paraná, Roni Miranda vai assumir secretaria do Rio Grande do Sul

O secretário de Estado da Educação do Paraná, Roni Miranda, foi anunciado nesta terça-feira (27) como novo secretário da Educação do Rio Grande do Sul. Ele aceitou o convite para assumir a pasta gaúcha após comandar, desde 2023, a posição no governo de Ratinho Júnior, no comando de uma rede com cerca de duas mil escolas e cerca de 1 milhão de estudantes.

Professor da rede estadual desde 2005, Miranda atuou como diretor escolar, subchefe e chefe de Núcleo Regional de Educação, chefe do Departamento de Acompanhamento Pedagógico e diretor de Educação da Seed-PR antes de assumir o comando da secretaria.

Durante o período de sua gestão no Paraná, o estado registrou nota 5,1 no Ensino Médio no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2025, além de 5,8 nos anos finais do Ensino Fundamental e 6,9 nos anos iniciais.

O estado também figurou na primeira colocação nas avaliações do Ideb em 2021 e 2023. No Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), os alunos do Ensino Médio alcançaram média de 288,65 pontos em Matemática e 293,3 em Língua Portuguesa em 2025, ante 278,04 e 284,82 em 2023, respectivamente.

O estado também apresentou índices no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa). Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua Educação, a taxa de frequência escolar líquida do Paraná no Ensino Médio foi de 86,6% em 2025, superando a média nacional de 80,6%.