Seis rodovias estão totalmente bloqueadas no Paraná nesta terça-feira; Fluxo em tempo real

As rodovias do Paraná registram bloqueios totais e parciais nesta terça-feira (27), devido a alagamentos, erosões, quedas de barreira e obras de manutenção. As interdições afetam diferentes regiões do estado e exigem atenção dos motoristas antes de iniciar a viagem.

Bloqueios por alagamentos, erosão ou queda de barreiras

PR-433 (Lapa): a rodovia está totalmente interditada no km 26 devido ao alagamento da pista provocado pela elevação do nível da água.

a rodovia está totalmente interditada no km 26 devido ao alagamento da pista provocado pela elevação do nível da água. PR-554 (Doutor Camargo a São Jorge do Ivaí): o tráfego está totalmente bloqueado na região Noroeste após o transbordamento do Rio Andirá, que cobriu a pista.

o tráfego está totalmente bloqueado na região Noroeste após o transbordamento do Rio Andirá, que cobriu a pista. PR-592 (Nova Prata do Iguaçu): a circulação está totalmente interrompida no km 15, no acesso à Usina Salto Caxias, após o rompimento de uma galeria pluvial sob a estrada.

a circulação está totalmente interrompida no km 15, no acesso à Usina Salto Caxias, após o rompimento de uma galeria pluvial sob a estrada. PR-281 (Realeza a Planalto): a rodovia está totalmente interditada entre o entroncamento com a BR-182 e o acesso à PR-583, em São Valério, devido a quedas de barreira.

a rodovia está totalmente interditada entre o entroncamento com a BR-182 e o acesso à PR-583, em São Valério, devido a quedas de barreira. PR-170 (Campos Gerais): a pista está bloqueada no km 466, no sentido Foz do Areia, em razão dos danos provocados pelos temporais.

a pista está bloqueada no km 466, no sentido Foz do Areia, em razão dos danos provocados pelos temporais. PR-092 (Rio Branco do Sul a Cerro Azul): o tráfego opera em meia pista nos quilômetros 70 e 78 devido a pequenos deslizamentos. A situação pode provocar lentidão nos dois sentidos.

Alertas de obras e bloqueios noturnos programados

BR-376 (Tijucas do Sul): a concessionária Arteris Litoral Sul programou uma interdição total no sentido Sul, no km 641, a partir das 23h59 desta terça-feira (27). O bloqueio deve durar cerca de duas horas e será realizado para a remoção de painéis de sinalização.

a concessionária Arteris Litoral Sul programou uma interdição total no sentido Sul, no km 641, a partir das 23h59 desta terça-feira (27). O bloqueio deve durar cerca de duas horas e será realizado para a remoção de painéis de sinalização. BR-376, PR-317 e PR-323 (Norte e Noroeste): trechos administrados pela EPR Paraná recebem serviços de reparo superficial do pavimento e microfresagem. As intervenções ocorrem em pontos da BR-376, incluindo a região de Mandaguari, e nas rodovias PR-317 e PR-323. Durante os trabalhos, podem ocorrer operações de pare-e-siga e bloqueios de faixas.