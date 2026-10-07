Secretária de Assistência Social é morta a facadas no Paraná; companheiro é preso

A secretária de Assistência Social de São João, município no Sudoeste do Paraná, Andrieli Borsati, de 32 anos, foi morta a facadas entre a noite de terça-feira (6) e a madrugada de quarta (7). O crime ocorreu em uma casa de veraneio na área rural de Saudade do Iguaçu, e o companheiro dela, de 29 anos, foi preso em flagrante por feminicídio.

Segundo informações do Boa Noite Paraná, telejornal da RPC, afiliada da Rede Globo no Estado, ele se apresentou em uma unidade policial com sinais de embriaguez e com manchas de sangue nas roupas. Os policiais apreenderam com ele um canivete, também com marcas de sangue. A identidade do suspeito não foi divulgada.

A residência foi isolada para o trabalho da Polícia Científica e o homem foi encaminhado ao sistema penitenciário. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) informou que investiga a motivação do crime e outras circunstâncias do caso.

A prefeitura de São João publicou uma nota lamentando a morte da secretária. “Com profunda tristeza, nos despedimos de Andrieli Borsati. Seu sorriso e sua lembrança permanecerão vivos no coração de todos que tiveram a alegria de conhecê-la. Aos familiares e amigos, nossos mais sinceros sentimentos. Que encontrem conforto nas boas lembranças e força para atravessar este momento de despedida”, diz o comunicado.

A Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi) também se manifestou em nota publicada nas redes sociais: “O Governo do Paraná recebeu com profunda tristeza e indignação a notícia da morte de Andrieli Borsati. Advogada e gestora pública, Andrieli dedicava seu trabalho à rede de proteção social do município, que acolhe famílias e mulheres em situação de vulnerabilidade”.

A pasta também lamentou o feminicídio de Thais Lopatiuk, em Francisco Beltrão, também no Sudoeste, há cerca de dez dias. Ela foi morta a facadas pelo companheiro enquanto segurava a filha de seis anos no colo. O suspeito foi preso no último sábado (3).

“A Semipi repudia com veemência toda forma de violência contra a mulher e reafirma que o feminicídio é um crime que não pode ser tolerado. A Secretaria acompanha os casos e está à disposição das famílias e da rede de atendimento dos municípios. A Secretaria manifesta solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho de Andrieli e de Thais”, afirmou a pasta.