A Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) recebeu no começo da tarde desta quinta-feira (26) um novo lote com 368 mil doses da vacina contra a gripe vindas do Ministério da Saúde. A terceira remessa da imunização já está a caminho das 22 regionais da saúde de todo o Paraná.

De acordo com o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, o envio das vacinas está sendo agilizado ao máximo, para que todos os municípios recebam as novas doses o quanto antes. “Contamos com o apoio do Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas, que disponibilizou o helicóptero para transportar as vacinas para algumas localidades e este auxílio é fundamental neste momento”, destacou o secretário.

O helicóptero fez entregas nesta quinta-feira em Pato Branco, Cascavel, Francisco Beltrão e Foz do Iguaçu. Para sexta-feira (27), o governo pretende fazer a entrega das doses em Maringá, Londrina e Guarapuava. As outras reginais vão receber as vacinas de caminhões refrigerados.

A primeira etapa da campanha da gripe começou no dia 23 de março e segue até dia 16 de abril em todo o país. Nesta primeira fase, idosos acima de 60 anos e profissionais da saúde são contemplados.

Campanha em Curitiba

Segundo a Prefeitura de Curitiba, a vacinação contra gripe e Curitiba deverá ser retomada nesta próxima segunda-feira (30). Na última segunda e terça-feira (23 e 24), foram vacinadas 130 mil pessoas na capital. Curitiba conta com 42 postos de vacinação pela cidade, com cinco pontos com sistema drive thru.