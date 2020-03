A primeira semana de isolamento social no Paraná causou redução de 35% nas ocorrências policiais, de acordo com a levantamento da Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp), divulgado quarta-feira (25). Segundo a pasta, entre os dias 16 e 23 de marços foram registradas 2.094 ocorrências a menos do que entre os dias 9 e 15.

A Sesp indica que houve queda de 36% nos registros de furtos. Foram de 3.039 ocorrências para 1.941. O número de roubos caiu 31%, de 898 para 622. Ainda, os furtos de veículos em todo o estado caíram 29% (de 352 para 250), enquanto roubos de veículos tiveram queda de 32% (de 134 para 91).

Só em Curitiba, foram registrados 379 roubos antes da quarentena e 228, depois. As ocorrências de furtos caíram quase pela metade: de 837 para 495.

Segundo a análise da secretaria, a redução tem relação direta com as orientações para que a população fique em casa neste período de combate ao novo coronavírus. “A população está saindo menos de casa e, com isso, fica menos exposta ao crime, e os oportunistas com menos chance para cometer o ilícito”, disse o secretário estadual da Segurança Pública, Romulo Marinho Soares.

Apesar das orientações de isolamento social, nem a Polícia Militar e nem a Polícia Civil paralisaram as atividades. Por outro lado, há orientação para que os boletins de ocorrência sejam registrados pela internet, exceto em caso de crimes graves, como homicídios e estupros.

