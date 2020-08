A Secretaria Estadual de Educação (Seed) iniciou nesta quarta-feira (5) uma pesquisa para ouvir pais e responsáveis dos alunos da rede estadual de ensino sobre o retorno das aulas nos próximos meses. A avaliação, que é feita on-line, pretende entender o posicionamento das famílias de 1,07 milhão de alunos com relação a reabertura das escolas.

A pesquisa faz parte do protocolo de segurança do Comitê de Volta às Aulas, que foi apresentado no dia 31 de agosto. A data de reabertura das escolas ainda não foi definida.

A pesquisa de opinião para pais e responsáveis deverá ficar ar até o dia 11 de agosto, próxima terça-feira. Segundo a Secretaria de Educação, o resultado do questionário será divulgado no dia 14, sexta-feira. Os pais receberão a pesquisa por e-mail e também por meio de um link enviado por SMS.

Protocolo de segurança

A opinião de pais e responsáveis a respeito do retorno às aulas faz parte do protocolo de segurança elaborado pelo governo do estado. Além da pesquisa, as medidas adotadas e previstas no protocolo estão compras de equipamentos de proteção individual para professores, funcionários e alunos; regras de distanciamento em todos os espaços, principalmente nas áreas comuns; revezamento de aulas presenciais e aulas remotas a cada 15 dias, com divisão dos alunos em grupos; e volta gradual de acordo com a idade dos estudantes.

