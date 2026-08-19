Paranaenses ficam com score de crédito menor; veja quem tem a pior pontuação

O Score de crédito médio dos paranaenses caiu de 560 para 554 pontos entre abril de 2025 e abril de 2026, segundo o Mapa Score do Brasil, ferramenta da Serasa que completou um ano de existência. O recuo de 6 pontos acompanha uma tendência observada em todo o país: a região Sul teve queda ainda maior no período, de 7 pontos na média.

Essa pontuação é usada por bancos e empresas para avaliar o risco de conceder crédito a um consumidor. Varia de 0 a 1.000 pontos e é calculada a partir do histórico financeiro de cada pessoa — pagamentos em dia, dívidas em aberto e outros hábitos de consumo entram na conta.

O levantamento mostra uma diferença expressiva entre faixas etárias no Paraná: os jovens de 18 a 25 anos registram a menor pontuação média do Estado, com apenas 469 pontos. Já os consumidores com mais de 65 anos apresentam o melhor desempenho, com média de 628 pontos — uma diferença de quase 160 pontos entre as duas pontas da população.

A queda generalizada no Score, segundo a Serasa, reflete um cenário de juros altos e aumento da inadimplência no país, que hoje soma mais de 83 milhões de consumidores negativados.

Apesar da retração, o Score segue sendo visto como uma ferramenta relevante pelos brasileiros. O Mapa aponta que 48% dos consumidores consultam a própria pontuação antes de solicitar crédito, e 96% consideram importante mantê-la alta. Para consultar o Score, basta acessar gratuitamente o site ou o aplicativo da Serasa.