São Luiz do Purunã recebe investimento de R$ 10,5 milhões em obras de revitalização

O Governo do Paraná assinou nesta quinta-feira (13) um convênio para revitalizar e urbanizar São Luiz do Purunã, distrito de Balsa Nova localizado a cerca de 45 quilômetros de Curitiba. Serão investidos R$ 10,5 milhões na recuperação da região central, sendo R$ 10 milhões de recursos estaduais e R$ 529,1 mil de contrapartida do município.

Considerado a principal porta de entrada para a região dos Campos Gerais, o distrito é conhecido pelos cânions, pelo turismo rural e pela ligação histórica com o ciclo dos tropeiros.

As obras preveem recuperação e implantação de pavimentação em paralelepípedo no “centrinho” de São Luiz do Purunã, além de melhorias na drenagem pluvial, modernização da iluminação pública, paisagismo, instalação de mobiliário urbano e construção de calçadas acessíveis.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior destacou o papel do local no crescimento do turismo estadual. “Somos o estado que mais cresce em volume de viajantes que buscam natureza e gastronomia. A chegada de novas pousadas, restaurantes e cafés coloniais impulsiona a geração de empregos, beneficiando toda a região”, afirma.

Os projetos técnicos que viabilizaram o convênio foram doados pelo Instituto Purunã, entidade dedicada ao turismo sustentável na região. Segundo Ratinho Junior, um decreto assinado no início do governo passou a permitir que a iniciativa privada doe projetos ao Estado para impulsionar o desenvolvimento paranaense.

Para o prefeito de Balsa Nova, Clevinho Poletto, a revitalização integra um pacote maior de investimentos no município, que soma R$ 37 milhões. “São obras que transformarão São Luiz do Purunã e todo o município, beneficiando diretamente a população”, diz.

Estrada de concreto

Além da revitalização do distrito, a Secretaria das Cidades (Secid) e a Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (Seab) vão destinar R$ 27,27 milhões para infraestrutura viária e escoamento da produção agropecuária da região.

O maior investimento, de R$ 20,3 milhões, vai pavimentar em concreto um trecho de mais de 13 quilômetros da Estrada da Lage, hoje em leito natural e com desgastes que comprometem o tráfego. A obra deve beneficiar cerca de 13,4 mil habitantes e 110 propriedades ao longo da via, e será executada em 13 etapas ao longo de 24 meses.

Outros R$ 6,9 milhões vão pavimentar 3,5 quilômetros da Estrada Rio Verde, que liga Balsa Nova a Araucária — com a obra concluída, o trajeto entre os municípios deve ficar cerca de 10 quilômetros mais curto. O pacote ainda reserva R$ 8,9 milhões para vias na sede do município e no Distrito do Bugre, e R$ 6,9 milhões para vias urbanas, incluindo a Rodovia Aníbal Khury.

Segundo o Governo do Estado, a expectativa é que as melhorias reduzam os custos de manutenção de veículos e máquinas agrícolas na região, cujo Valor Bruto da Produção Agropecuária somou aproximadamente R$ 197 milhões em 2024.