Sanepar amplia horário de atendimento em 30 unidades

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Entre esta segunda-feira (11) e sexta-feira (15), 30 unidades da Companhia de Saneamento do Paraná vão funcionar até as 20 horas para atender exclusivamente quem deseja aderir ao Programa Água em Dia. A iniciativa é pensada especialmente para quem não consegue comparecer no horário comercial tradicional (8h30 às 17h) por conta da rotina de trabalho ou compromissos familiares.

“O Água em Dia oferece aos clientes da Sanepar condições especiais para regularização de pendências. O programa tem pouco mais de um mês de vigência e queremos que todos tenham oportunidade de fazer a negociação dos débitos do seu imóvel e se preparar para fechar o ano com mais tranquilidade”, afirma o diretor-presidente, Wilson Bley.

+ Leia mais Eduardo Sprada terá trecho bloqueado por 30 dias para obra; Desvio é de quase 5 km

O programa é uma mão na roda para quem está com faturas atrasadas, já que permite parcelamento sem multa, sem juros e ainda dispensa o pagamento de entrada para famílias em vulnerabilidade e pequenos comércios.

Bihl Zanetti, diretor Comercial da Sanepar, explica que a medida visa manter o fornecimento de água e esgoto à população. “Entendemos que pode haver alguma dificuldade de deslocamento até as centrais, em função da rotina de trabalho ou outros compromissos familiares. Queremos ampliar as possibilidades de quem tem a intenção de resolver a situação, por isso nossos atendentes estarão à disposição para o atendimento pessoal por mais três horas do dia”, diz.

Dependendo da resposta do público nesta primeira semana de horário estendido, a Sanepar pode adotar novas estratégias. “Vamos analisar como será a dinâmica desta semana para definir se seguimos mais alguns dias no período noturno ou se abrimos as centrais alguns sábados”, destaca o diretor. Vale lembrar que o prazo para adesão ao programa acaba em 6 de setembro.

As 30 unidades com horário especial estão distribuídas em 23 cidades paranaenses: Apucarana, Arapongas, Cambé, Campo Mourão, Cascavel, Colombo, Cornélio Procópio, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Maringá, Matinhos, Paranavaí, Pato Branco, Ponta Grossa, Santo Antônio da Platina, São José dos Pinhais, Telêmaco Borba, Umuarama e União da Vitória.

Como funciona o Programa Água em Dia?

Para aderir, o titular da conta deve comparecer pessoalmente a uma central de relacionamento com seus documentos. Atenção: no caso de imóveis alugados, o parcelamento fica limitado à vigência do contrato de locação.

As condições são especiais para quem está nas categorias Água Solidária, Micro e Pequeno Comércio e Entidades da Assistência Social:

– Sem entrada (0%)

– Sem juros de mora e multa

– Parcelamento em até 60 meses

– Juros do parcelamento de apenas 0,28% ao mês

Para os demais clientes (categorias Residencial, Comercial, Industrial e Utilidade Pública):

– Entrada de 5%

– Sem juros de mora e multa

– Parcelamento em até 48 meses

– Juros do parcelamento de 0,56% ao mês

Há também condições especiais para quem tem débitos em discussão judicial, possibilitando encerrar os processos. Importante: não é permitido renegociar dívidas já incluídas em programas de recuperação de crédito anteriores.

O pagamento é prático: os valores negociados são incluídos na própria fatura mensal, junto com o consumo do mês. A primeira parcela só será cobrada no mês seguinte à negociação.

Para mais informações, entre em contato pelo telefone 0800 200 0115 ou pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br (responde em até cinco dias). Tenha em mãos o número da matrícula do imóvel ou o CPF do titular para agilizar o atendimento.

Todas as regras e informações sobre o programa estão disponíveis no site da Sanepar: https://site.sanepar.com.br/clientes/aguaemdia