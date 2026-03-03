Rodovia dos Minérios: novo lote duplicado é entregue após investimento de R$ 79 milhões

O segundo lote da duplicação da Rodovia dos Minérios (PR-092), em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba, foi inaugurado nesta segunda-feira (02/03). A obra recebeu investimento de R$ 79 milhões e visa melhorar o tráfego urbano e o escoamento da produção local. No mesmo evento, foi assinada a ordem de serviço para a terceira etapa, com aporte previsto de R$ 350 milhões.

O segundo lote duplicado tem 1,28 km de extensão, passando pelo perímetro urbano de Almirante Tamandaré nos bairros Jardim Rafaela, Vila Rachel, Jardim Paraíso e Jardim São José. As melhorias incluem duas faixas de rolamento em cada sentido, separadas por barreira de concreto, além de vias marginais, ciclovia, passarela para pedestres e iluminação. A obra, apesar de trazer muitas melhorias para a região, foi uma baita dor de cabeça para um grupo de moradores.

Já o terceiro lote, que teve a ordem de serviço assinada, prevê a duplicação de mais 8,3 km da rodovia, partindo do final do segundo lote até o Jardim Areias. O pavimento será feito em concreto, visando maior durabilidade e menor custo de manutenção. A obra inclui 13 obras de arte especiais, como pontes e viadutos.

Impacto regional

A duplicação da Rodovia dos Minérios é considerada essencial para o desenvolvimento da região, que tem forte produção mineral, especialmente de fertilizantes, calcário e cimento. Com os dois trechos já entregues e o que está sendo iniciado, o investimento total chega a R$ 600 milhões.

O objetivo final é que a duplicação alcance Rio Branco do Sul, totalizando 14,32 km de extensão. A realização em lotes visa reduzir o impacto da obra, que é complexa devido à sua localização em áreas densamente povoadas.

