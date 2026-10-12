Retorno do feriado: quando o movimento aumenta nas principais rodovias do Paraná

Nesta segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida, as rodovias do Paraná registram tráfego tranquilo, mas movimentado. Até esta manhã, cerca de 7 mil veículos passaram pelo ponto de monitoramento em São José dos Pinhais, sendo aproximadamente 3 mil no sentido Litoral e 4 mil no sentido Curitiba.

Para o retorno do feriado, as concessionárias que administram as principais rodovias do estado estimam um fluxo bastante elevado, com aumento de até 40% em relação aos dias normais, exigindo atenção redobrada dos motoristas devido à pista molhada e à visibilidade reduzida.

O planejamento da viagem deve considerar as janelas específicas de maior intensidade de tráfego divulgadas por cada concessionária. Confira, a seguir, os horários de pico da movimentação:

Horários de pico nas rodovias

BR-277

O período de maior movimento no sentido Curitiba está previsto para acontecer entre 15h e 20h. A Via Araucária destaca que o fluxo começa a crescer entre 14h e 15h, atingindo o pico nesse intervalo da tarde e início da noite.

Contorno Leste, BR-376 e BR-101

Para o conjunto de rodovias sob sua administração (incluindo a Serra que liga o Paraná a Santa Catarina), o pico de tráfego no retorno desta segunda-feira (12) é estimado entre 10h e 17h. A concessionária prevê a circulação de cerca de 1 milhão de veículos durante todo o feriado prolongado.

BR-116 entre Curitiba e Embu das Artes/SP

O horário de maior movimento para o retorno nesta segunda-feira (12) está previsto entre 10h e 17h, período em que a concessionária estima a circulação de grande parte dos 723 mil veículos esperados para o feriado (sendo 116 mil veículos apenas no trecho do Paraná, na praça de pedágio de Campina Grande do Sul).