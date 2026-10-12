Rodovias

Retorno do feriado: quando o movimento aumenta nas principais rodovias do Paraná

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira
- Atualizado: 12/10/26 12h05
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Fotografia panorâmica em vista frontal de uma rodovia movimentada de pistas duplas, separadas por um canteiro central de grama com canaleta de escoamento. Em ambas as direções, circulam diversos caminhões de carga, ônibus de viagem, vans e automóveis de passeio. Ao fundo, a silhueta de edifícios urbanos surge parcialmente encoberta por uma densa névoa sob um céu de tom alaranjado e suave durante o amanhecer ou entardecer.
Movimento pode ser até 40% maior do que em dias úteis. Foto: Arquivo/Brunno Covello/Gazeta do Povo.

Nesta segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida, as rodovias do Paraná registram tráfego tranquilo, mas movimentado. Até esta manhã, cerca de 7 mil veículos passaram pelo ponto de monitoramento em São José dos Pinhais, sendo aproximadamente 3 mil no sentido Litoral e 4 mil no sentido Curitiba.

Para o retorno do feriado, as concessionárias que administram as principais rodovias do estado estimam um fluxo bastante elevado, com aumento de até 40% em relação aos dias normais, exigindo atenção redobrada dos motoristas devido à pista molhada e à visibilidade reduzida.

O planejamento da viagem deve considerar as janelas específicas de maior intensidade de tráfego divulgadas por cada concessionária. Confira, a seguir, os horários de pico da movimentação:

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Horários de pico nas rodovias

BR-277

O período de maior movimento no sentido Curitiba está previsto para acontecer entre 15h e 20h. A Via Araucária destaca que o fluxo começa a crescer entre 14h e 15h, atingindo o pico nesse intervalo da tarde e início da noite.

Contorno Leste, BR-376 e BR-101

Para o conjunto de rodovias sob sua administração (incluindo a Serra que liga o Paraná a Santa Catarina), o pico de tráfego no retorno desta segunda-feira (12) é estimado entre 10h e 17h. A concessionária prevê a circulação de cerca de 1 milhão de veículos durante todo o feriado prolongado.

BR-116 entre Curitiba e Embu das Artes/SP

O horário de maior movimento para o retorno nesta segunda-feira (12) está previsto entre 10h e 17h, período em que a concessionária estima a circulação de grande parte dos 723 mil veículos esperados para o feriado (sendo 116 mil veículos apenas no trecho do Paraná, na praça de pedágio de Campina Grande do Sul).

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