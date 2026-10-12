Trânsito em Curitiba: veja quais ruas têm bloqueios e interdições neste feriado

Nesta segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida, Curitiba registra alterações importantes no tráfego e no transporte coletivo, com destaque para o início do desvio na canaleta da Avenida República Argentina, no Portão, devido às obras do Novo Inter 2.

A programação da semana também traz uma série de novas frentes de drenagem, requalificação urbana e mudanças de circulação que começam a valer nos próximos dias, exigindo atenção redobrada dos motoristas que circularão pela capital.

Obras e intervenções em vias principais

Avenida República Argentina (Portão)

A canaleta exclusiva do transporte coletivo foi bloqueada entre as ruas Carlos Dietzsch e Sylvio Zeny/Arion Niepce da Silva para o andamento das obras do Novo Inter 2. Com a intervenção, os ônibus passaram a trafegar temporariamente pela pista lenta mista.

A previsão inicial de duração é de 90 dias, dependendo das condições climáticas. O impacto direto recae sobre o fluxo de veículos comuns na via, que precisam compartilhar o espaço com os coletivos.

Avenida Paraná (Boa Vista)

A pista lenta no sentido Santa Cândida terá bloqueio total entre as ruas Estados Unidos e Desembargador Aurélio Feijó. A interdição serve para o andamento das obras de requalificação das calçadas no entorno da estação-tubo Holanda, com duração prevista de uma semana. O desvio indicado pela prefeitura é pela Avenida Estados Unidos e pela Rua Canadá.

Rua Pastor David Koop e Avenida Marechal Floriano Peixoto (Boqueirão)

A Rua Pastor David Koop registra bloqueio parcial para obras de ampliação da rede de galeria de águas pluviais. No mesmo período, a via de acesso ao Parque Náutico, na Avenida Marechal Floriano Peixoto, terá bloqueio total para a implantação de uma travessia entre lagoas e melhorias na drenagem.

Interdições de longa duração

Rua Alberto Cominese (Tatuquara)

A região da ponte permanece com bloqueio total por um período estimado de 45 dias, iniciados em 6 de outubro (restam 43 dias de interdição), para a implantação de galeria celular destinada a sanar uma erosão na cabeceira da estrutura.

Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes (Santa Quitéria)

A via segue bloqueada totalmente entre as ruas Professor Ulisses Vieira e Bocaiúva para as obras de pavimentação do Novo Inter 2, com duração estimada de 45 dias iniciados em 30 de setembro (restam 35 dias).

Alameda Doutor Carlos de Carvalho (Campina do Siqueira)

O trecho entre as ruas Lourenço Gbur e Abrão Lerner segue com interdição diária das 9h às 16h30 para serviços de macrodrenagem. A medida iniciou em 5 de outubro e tem término previsto para 15 de outubro (restam 3 dias).