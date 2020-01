Mais de 100 mil veículos no Paraná estão aptos a receber a restituição do DPVAT 2020, que começa a ser paga nesta quinta-feira (15). A devolução dos valores pagos a mais foi anunciada na última semana, depois de o ministro Dias Toffoli voltar atrás e acolher pedido do governo para extinguir liminar, desta forma reduzindo os valores pagos por conta do DPVAT 2020, sigla para Danos Pessoais por Veículos Automotores de Vias Terrestres.

Em todo o país são 1,9 milhão de veículos aptos a receber o reembolso, que será feito por meio de um cadastro no site da Seguradora Líder, responsável pelo DPVAT 2020. A restituição, que é a diferença entre os valores pagos pelos donos de veículos e o valor real do DPVAT 2020, será depositada diretamente na conta corrente ou conta poupança dos proprietários.

Para fazer a solicitação os proprietários terão que informar o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do proprietário; Renavam do veículo; valor pago; data em que o pagamento a mais foi realizado; dados bancários (banco, agência e conta corrente ou conta poupança do proprietário); e-mail de contato e telefone de contato.

Paguei o DPVAT duas vezes, e agora?

Quem pagou duas ou mais vezes terá que fazer um pedido em outra página. Já os proprietários de frotas de veículos devem enviar e-mail para: restituicao.dpvat@seguradoralider.com.br.