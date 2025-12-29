Referência no Brasil, Paraná realizou mais de 1,7 mil transplantes em 2025

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Paraná realizou 1.715 transplantes de órgãos e tecidos até novembro de 2025, mantendo sua posição de referência nacional em captação e transplante. Segundo o Sistema Estadual de Transplantes (SET/PR), da Secretaria da Saúde do Paraná (Sesa), foram efetuados 410 transplantes de rim, 264 de fígado, 29 de coração, 8 de pâncreas/rim, 4 de fígado/rim e mil de córnea.

O estado contabilizou 425 doações efetivas de órgãos em 11 meses, permitindo a realização dos procedimentos locais e o envio de órgãos para outros estados. Uma única doação pode resultar na captação de até 8 órgãos e tecidos, como pele, ossos e córneas, beneficiando múltiplos pacientes.

O SET/PR opera através de quatro Organizações de Procura de Órgãos (OPOs) localizadas em Londrina, Maringá, Cascavel e Curitiba, atuando em 70 hospitais notificantes. O sistema envolve 34 equipes transplantadoras de órgãos, 72 de tecidos e cerca de 700 profissionais em todo o processo.

Dados do Registro Brasileiro de Transplantes (RBT) mostram que o Paraná realizou 325 transplantes de medula óssea até setembro. Em 2024, o estado liderou o país em número de doadores por milhão de população (pmp), com 42,3 pmp, superando significativamente a média nacional de 19,2 pmp.

Nos primeiros nove meses de 2025, o Paraná manteve-se em segundo lugar com 39,7 pmp, atrás apenas de Santa Catarina. Os dados mais recentes do SET/PR indicam um aumento para 40,5 pmp até novembro, mantendo o estado com o dobro de doadores da média brasileira de 20,2 pmp.

O Paraná também se destaca pela menor taxa de recusa familiar para doação de órgãos no país. Em 2024, apenas 28% das famílias recusaram a doação, comparado à média nacional de 46%. Os dados parciais de 2025 mantêm o estado, junto com Santa Catarina, com a menor taxa de recusa (30%), enquanto a média nacional é de 45%.