Condenada por tráfico foge em Matinhos e acaba presa perto de Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu neste domingo (28) uma mulher condenada por tráfico de drogas, desobediência e corrupção ativa em Matinhos, litoral do estado. A captura ocorreu em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, durante operação do programa Verão Maior Paraná.

A ação policial teve início após investigadores identificarem que a foragida estaria hospedada em uma residência em Pinhais. Segundo a delegada Tais Melo, havia contra a mulher um mandado de prisão expedido pela Vara Criminal de Matinhos, decorrente de condenação com trânsito em julgado.

A ordem judicial determinava o cumprimento de pena de 8 anos, 2 meses e 17 dias de reclusão em regime inicialmente fechado. Após os procedimentos legais, a condenada foi encaminhada ao sistema penitenciário para cumprir a sentença.

A Polícia Civil reforça que a população pode contribuir com investigações em andamento através de denúncias anônimas pelos telefones 197 (PCPR) ou 181 (Disque-Denúncia). Em casos de flagrante, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo 190.