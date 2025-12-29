Museu Oscar Niemeyer oferece visitas guiadas em janeiro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Museu Oscar Niemeyer (MON) em Curitiba realizará cinco visitas guiadas durante o mês de janeiro de 2026. Os encontros acontecerão nos dias 2, 9, 16, 23 e 30, sempre às 15h, com duração aproximada de 1h30. O objetivo é proporcionar ao público uma oportunidade de conhecer detalhes da arquitetura e do acervo do museu.

As visitas serão conduzidas pela equipe do MON, promovendo um ambiente de diálogo para ampliar as percepções dos visitantes sobre o espaço e as obras expostas. O ponto de encontro será em frente à bilheteria, no horário marcado.

Para participar, os interessados devem adquirir ingressos específicos no site do museu, selecionando a data desejada e a opção que inclui a visita guiada. O valor é de R$ 20, com opções de meia-entrada e isenção disponíveis conforme as categorias aplicáveis.

O Museu Oscar Niemeyer é vinculado à Secretaria de Estado da Cultura do Paraná e abriga um acervo de aproximadamente 14 mil obras de arte em uma área construída de mais de 35 mil metros quadrados. O espaço é considerado o maior museu de arte da América Latina, com coleções que incluem artes visuais, arquitetura, design e peças asiáticas e africanas.