Receitas de curso de merendas escolares do Paraná viram livro

Sabia que as merendeiras da rede estadual do Paraná agora têm um verdadeiro arsenal gastronômico para chamar de seu? O Governo do Paraná, através do Fundepar, e o Senac acabam de lançar um livro de receitas que é puro ouro para quem prepara a alimentação nas escolas estaduais.

A publicação reúne preparos desenvolvidos durante um curso de formação que reuniu mais de 1,8 mil merendeiras em 22 polos do Senac espalhados pelo estado todo.

O material já está disponível para consulta no site e nas redes sociais do Fundepar. O livro está organizado em quatro categorias que abrangem praticamente tudo o que você pode imaginar para um cardápio escolar completo: bebidas, lanches, pratos salgados e pratos doces. E o melhor: todas as receitas foram pensadas para serem executadas com os ingredientes que já estão disponíveis nas cozinhas escolares.

As receitas não são nada óbvias! Tem Quibe de Carne Moída com Berinjela, Macarrão ao Molho Branco de Inhame com Tilápia Assada e até Torta de Quirera e Legumes – que, além de super nutritiva, valoriza ingredientes regionais.

Rosangela Mara Slomski Oliveira, coordenadora de Planejamento da Alimentação Escolar do Fundepar, explicou que o livro vai muito além de um simples compilado de receitas. “É um instrumento de padronização, inovação e inspiração. Estimula o uso criativo dos insumos, amplia o repertório das nossas merendeiras e contribui para tornar as refeições escolares mais atrativas e nutritivas.”

E olha que interessante: segundo Angelo Marco Mortella, diretor do Departamento de Nutrição e Alimentação do Instituto, este material também tem valor histórico. “Essa publicação simboliza uma ação inédita de formação profissional que reforça o compromisso do Fundepar com a capacitação e valorização das equipes de alimentação escolar”, afirma ele.

A expectativa agora é que as merendeiras consigam reproduzir e adaptar essas preparações no dia a dia, mostrando que comida escolar pode ser, ao mesmo tempo, nutritiva e uma delícia.

Merenda em números

O Governo do Estado compra quase 50 mil toneladas de alimentos por ano para garantir três refeições por turno aos estudantes da rede estadual. E tem um detalhe super importante: mais de 11 mil toneladas desses produtos vêm da agricultura familiar, beneficiando cerca de 20 mil famílias paranaenses.

Outro ponto que merece destaque é a utilização crescente de orgânicos. Aproximadamente 1,4 mil famílias fornecem 2,7 mil toneladas de produtos orgânicos, o que representa 25% de tudo o que vem da agricultura familiar.