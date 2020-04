A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) é que vai determinar a retomada ou não de serviços não essenciais durante a pandemia de coronavírus. Entre esses serviços estão academias e shoppings.

A decisão foi determinada pelo governador Ratinho Jr terça-feira (28) em decreto 4.545/2020 publicado no Diário Oficial do Estado e já está em vigor.

Segundo o decreto, a Sesa vai editar normas e procedimentos que regulamentem a volta dos serviços e atividades. Essas regras poderão ser reavaliadas a qualquer tempo, conforme a evolução da pandemia do coronavírus no Paraná.

O decreto autoriza ainda a atividade de advogados e contadores que não puderem ser prestadas por meio de trabalho remoto, assim como treinamentos e qualificações exigidos de eletricistas que trabalham diretamente com a distribuição de energia.

