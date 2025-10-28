Ratinho Júnior diz estar “muito feliz” por ter nome cotado à Presidência

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O governador do Paraná, Ratinho Júnior, afirmou que está “muito feliz” por ter o nome cotado para a Presidência da República em 2026. A declaração foi feita à imprensa nesta terça-feira (28/10) durante a abertura da 24ª edição da AveSui, evento voltado à produção de proteína animal realizado em Cascavel, no oeste do Paraná.

Segundo o governador, os rumores indicam que o estado está em um bom momento. Caso fosse o contrário, seu nome não estaria na lista. “Isso é fruto de um trabalho do Governo do Estado, da iniciativa privada e da população em geral. Estou muito feliz neste momento de ter o meu nome avaliado e reconhecido”, afirmou.

De acordo com Ratinho Júnior, apesar das especulações, a decisão deve passar por uma discussão partidária, com a bancada de deputados e senadores. “Nós vamos passo a passo, podendo discutir e debater esse assunto”, disse.

Em relação ao seu sucessor, Ratinho Júnior falou que está avaliando quem pode dar continuidade ao projeto de governo. Apesar de ter bons nomes, ele afirma que ainda não escolheu quem apoiar.