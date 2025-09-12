Ratinho Jr. se solidariza com Bolsonaro: “Brasil precisa virar a página do ódio”

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), manifestou-se sobre a condenação de Jair Bolsonaro (PL) nas redes sociais na manhã desta sexta-feira (12). Em sua declaração, o governador classificou a situação como “perseguição a um ex-presidente” e expressou solidariedade ao aliado político.

“O Brasil precisa ser pacificado, e isso passa também pelo fortalecimento das nossas instituições, que devem atuar com equilíbrio e pautadas pelo Estado Democrático de Direito. O povo brasileiro não pode ficar refém de dogmas”, escreveu Ratinho Junior, que é pré-candidato ao Palácio do Planalto nas eleições de 2026.

“Aliás, a população não está feliz com a perseguição a um ex-presidente. O Brasil precisa virar a página do ódio, do atraso, da briga e escrever um novo tempo. Sou solidário ao presidente e aos seus familiares”, continuou o governador.

A manifestação ocorre um dia após a Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) condenar Bolsonaro e outros sete réus por um plano arquitetado no final de 2022 para impedir a posse do então presidente eleito, Lula (PT), e se perpetuar no poder. A condenação inclui crimes de organização criminosa armada, entre outros.

Bolsonaro é condenado

O ex-presidente recebeu pena de 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, marcando a primeira vez na história do país que um ex-presidente é punido por esse crime. A defesa já informou que irá recorrer da decisão.

Além da tentativa de golpe, Bolsonaro foi considerado culpado por organização criminosa armada, abolição do Estado democrático de Direito, dano qualificado ao patrimônio público e deterioração do patrimônio tombado.

O último encontro entre Ratinho Junior e Bolsonaro aconteceu em abril, durante agenda no Paraná. Na ocasião, segundo aliados, as conversas abordaram temas como anistia aos envolvidos no ato golpista de 8 de janeiro de 2023 e alianças regionais entre PL e PSD para as eleições municipais de 2024.

Diferentemente de outros possíveis candidatos à presidência ligados ao bolsonarismo e à direita, como os governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Ronaldo Caiado (União Brasil-GO) e Romeu Zema (Novo-MG), Ratinho Junior ainda não se manifestou sobre a possibilidade de anistiar Bolsonaro caso seja eleito presidente em 2026.

O governador paranaense se aproximou de Bolsonaro na disputa eleitoral de 2018 e manteve-se como aliado fiel durante todo o mandato do ex-presidente, evitando confrontos mesmo durante a pandemia de Covid-19, quando Bolsonaro desestimulou a vacinação e defendeu medicamentos sem eficácia comprovada.

Ratinho Junior também não se posicionou contra atos considerados ameaçadores à democracia, como a reunião em que Bolsonaro propagou informações falsas sobre urnas eletrônicas para embaixadores, episódio que posteriormente resultou em sua inelegibilidade.

Apesar da proximidade com o ex-presidente, o governador mantém uma relação pragmática com o governo Lula e frequentemente afirma que “o país não aguenta mais” o que ele chama de “brigaiada ideológica”.