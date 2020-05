O governador Ratinho Junior espera que as autoridades do estado não tenham de aplicar multas para quem desobedecer o decreto que obriga o uso de máscaras em todo o Paraná durante a pandemia de covid-19. A multa pode chegar a R$ 530 para pessoas físicas e R$ 10.600 para empresas. O valor arrecadado seria destinado ao combate da pandemia do novo coronavírus.

publicidade

Em entrevista à RPC na segunda-feira (18), Ratinho Junior elogiou a postura da população, que está usando máscara. E pede que os paranaense continuem cientes da proteção. “Não posso negar que a população está ajudando muito. Quero evitar a multa, pois o paranaense tem boa instrução”, disse o governador.

LEIA MAIS – Paraná quer fazer quase seis mil testes por dia em ação em massa contra a covid-19

Entretanto, ele espera que as pessoas não afrouxem na proteção do coronavírus. O governador faz um apelo especial aos comerciantes, que cobrem o uso de máscaras em seu estabelecimentos e ajudem a orientar a importância desta ação.

“É muito difícil fazer este tipo de decreto que universalize as cidades. A regulamentação quem define é o município e o Estado dá o respaldo. O cidadão precisa ter consciência e estamos alertando aos lojistas, que eles podem proibir o acesso, caso não tenha a máscara”, disse Ratinho Junior na RPC.

Máscara obrigatória

A lei que sancionou o uso da máscara foi assinada no dia 28 de abril, mesmo dia em que Sandra Maria Aparecida Ribeiro, 45 anos, funcionária de um supermercado em Araucária, na região metropolitana, foi morta com um tiro apoós após uma briga entre um segurança e um cliente que se negou a usar a máscara. O objetivo de sancionar o uso obrigatório das máscaras, reforça o governador, é preservar a saúde da população.

VIU ESSA? – Shoppings de Curitiba pressionam governo para reabertura durante a pandemia de coronavírus

“Nosso objetivo é evitar o prejuízo com a perda de vidas, que não tratamos como números, e sim como paranaenses. A sociedade que vai ganhar esta guerra” reforça o governador.

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?