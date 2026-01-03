Ratinho Jr parabeniza Trump após invasão na Venezuela

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O governador do Paraná Ratinho Junior se manifestou nas redes sociais a respeito do ataque contra a Venezuela liderado pelos Estados Unidos na madrugada deste sábado (03/01). O presidente Nicolás Maduro foi capturado e levado para fora do país com a esposa Cilia Flores.

“Quero parabenizar o presidente Trump pela brilhante decisão de libertar o povo da Venezuela, um povo que estava sendo oprimido há décadas por tiranos antidemocráticos. Viva a liberdade! Viva a democracia! Viva a Venezuela!”, comemorou o governador nas redes sociais.

+ Leia mais Trump anuncia captura de Nicolas Maduro em ataque contra Venezuela

O ataque foi comunicado pelo presidente dos Estados Unidos Donald Trump nas redes sociais. “Esta operação foi realizada em conjunto com as forças policiais dos EUA. Mais detalhes em breve. Haverá uma coletiva de imprensa em Mar-a-Lago. Obrigado pela atenção”, disse em post.

Lula condena ataque

Também nas redes sociais, o presidente Lula condenou o ataque ao país vizinho do Brasil. “Os bombardeios em território venezuelano e a captura do seu presidente ultrapassaram uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional”, comentou.

Confira o posicionamento na íntegra:



Os bombardeios em território venezuelano e a captura do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional.

Atacar países, em flagrante violação do direito internacional, é o primeiro passo para um mundo de violência, caos e instabilidade, onde a lei do mais forte prevalece sobre o multilateralismo.

A condenação ao uso da força é consistente com a posição que o Brasil sempre tem adotado em situações recentes em outros países e regiões.

A ação lembra os piores momentos da interferência na política da América Latina e do Caribe e ameaça a preservação da região como zona de paz.

A comunidade internacional, por meio da Organização das Nações Unidas, precisa responder de forma vigorosa a esse episódio. O Brasil condena essas ações e segue à disposição para promover a via do diálogo e da cooperação.