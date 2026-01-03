Trump anuncia captura de Nicolas Maduro em ataque contra Venezuela

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste sábado (03) um ataque em larga escala à Venezuela. Em manifestação nas redes sociais, ele afirmou que houve sucesso e o presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, e sua esposa foram capturados e retirados do país.

“Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque em larga escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi capturado e levado para fora do país juntamente com sua esposa”, disse Trump.

“Esta operação foi realizada em conjunto com as forças policiais dos EUA. Mais detalhes em breve. Haverá uma coletiva de imprensa em Mar-a-Lago. Obrigado pela atenção”, disse o post.

