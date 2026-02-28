Ratinho Jr. anuncia pré-candidato ao governo até fim de março

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi (PSD), afirma que a decisão do governador Ratinho Junior (PSD) sobre o nome do pré-candidato ao governo do estado será anunciada até o final de março. Segundo o deputado estadual, o governador disse que pretende escolher o candidato na tentativa de fazer um sucessor no Paraná até o final do próximo mês, após ouvir prefeitos, vereadores e deputados.

Curi é um dos nomes cotados pelo grupo político de Ratinho Junior, ao lado do ex-prefeito de Curitiba e secretário estadual de Desenvolvimento Sustentável, Rafael Greca (PSD), e do secretário estadual das Cidades, Guto Silva (PSD).

O presidente da Alep descarta um suposto racha no PSD paranaense, provocado pela disputa entre os pré-candidatos pela indicação do governador, e afirma que manterá o discurso de apoio à atual gestão, independentemente da decisão do líder do partido.

Por outro lado, Curi não descarta deixar a sigla, o que, na avaliação dele, seria um movimento para arranjo das forças aliadas em vez de um desentendimento. “Não vai ter ruptura, não vai ter racha, o que pode é ter uma recomposição política, sempre junto com o governador Ratinho Junior”, declara o deputado ao ser questionado pela imprensa sobre o futuro político, após receber o título de Cidadão Honorário em Foz do Iguaçu (PR), nesta sexta-feira (27/02).

Segundo a apuração da Gazeta do Povo, Curi pode deixar o PSD no final de março, sendo que o destino do presidente da Assembleia seria o Republicanos. O ex-prefeito da capital Rafael Greca também pode sair do partido, trocando a sigla de Ratinho Junior pelo Progressistas.

Curi defende continuidade de gestão do PSD “sem tempo para pauta ideológica radical”

Curi revela ter firmado um compromisso com Ratinho Junior em uma reunião de mais de três horas sobre o futuro do partido no estado, realizada antes da viagem internacional do governador, no início do mês. “Eu não vou tomar nenhuma decisão sem antes terminar essa conversa, que deve acontecer na semana que vem ou na outra semana. Depois disso, nós vamos nos posicionar. O meu desejo é ser o pré-candidato a governador e gostaria muito que fosse pelo PSD.”

Ele ainda disse que seu foco está na gestão do estado, e não em debates ideológicos, para dar continuidade ao projeto do grupo político. “Temos um governo do estado e uma Assembleia Legislativa que caminham juntos, que não perdem um minuto do tempo brigando, que não perdem um minuto do tempo debatendo essa pauta ideológica radical e que nos últimos sete anos priorizaram as políticas públicas”, avalia Curi.

Ele também elogia os nomes apontados como concorrentes na definição do grupo governista. “É uma pessoa [Guto Silva] experiente e que tem condições de dar continuidade a gestão do governador Ratinho Júnior. Já o Rafael Greca, eu não preciso fazer nenhum comentário. Todo mundo conhece a sua história, três vezes prefeito de Curitiba. Tenho conversado muito com ele, que também tem o desejo de ser pré-candidato a governador, mas sem nenhuma vaidade pessoal”, comenta.