Lula e Flávio Bolsonaro empatam em pesquisa para presidente

O Paraná Pesquisas divulgou nesta sexta-feira (27/02) um levantamento com as intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026. Essa é a segunda pesquisa do instituto para o cargo neste ano.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) empatam tecnicamente nos dois cenários estimulados, quando os nomes são apresentados aos eleitores.

Numericamente, Lula mantém vantagem sobre Flávio, com uma diferença de 4,3 pontos percentuais no cenário em que Ratinho Junior (PSD) é incluído na disputa e 3,9 pontos quando Ronaldo Caiado (PSD) figura entre os citados. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais e para menos.

O Paraná Pesquisas simulou três cenários de segundo turno. Há empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro e entre Lula e Ratinho Junior. Contra Caiado, Lula aparece 4,9 pontos percentuais à frente.

Pesquisa para presidente da República em 2026

O Paraná Pesquisas fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados) e dois cenários estimulados (quando são mostrados os nomes).

Lula é o mais citado na pesquisa espontânea

Lula (PT): 26%

Flávio Bolsonaro (PL): 14,8%

Jair Bolsonaro (PL)*: 5,8%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 1,3%

Ratinho Junior (PSD): 0,9%

Ciro Gomes (PSDB): 0,5%

Renan Santos (Missão): 0,5%

Romeu Zema (Novo): 0,3%

Michelle Bolsonaro (PL): 0,4%

Ronaldo Caiado (PSD): 0,3%

Outros nomes citados: 1,0%

Ninguém/Branco/Nulo: 6,1%

Não sabe/Não opinou: 42,6%

*O ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível até 2030 após condenação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.

Lula e Flávio Bolsonaro empatam tecnicamente no cenário estimulado

Lula (PT): 39,6%

Flávio Bolsonaro (PL): 35,3%

Ratinho Junior (PSD): 7,6%

Romeu Zema (Novo): 3,8%

Renan Santos (Missão): 1,5%

Aldo Rebelo (DC): 0,5%

Nenhum/Branco/Nulo: 6,7%

Não sabe/Não opinou: 5,0%

No segundo cenário estimulado, o empate se mantém dentro da margem de erro

Lula (PT): 40,5%

Flávio Bolsonaro (PL): 36,6%

Romeu Zema (Novo): 4,3%

Ronaldo Caiado (PSD): 3,7%

Renan Santos (Missão): 1,5%

Aldo Rebelo (DC): 0,4%

Nenhum/Branco/Nulo: 7,8%

Não sabe/Não opinou: 5,2%

Segundo turno para presidente

O Paraná Pesquisas simulou três cenários de segundo turno na pesquisa para presidente, todos com a presença de Lula.

Flávio Bolsonaro x Lula

Flávio Bolsonaro (PL): 44,4%

Lula (PT): 43,8%

Nenhum/Branco/Nulo: 6,9%

Não sabe/Não opinou: 5,0%

Lula x Ratinho Junior

Lula (PT): 43,6%

Ratinho Junior (PSD): 39,7%

Nenhum/Branco/Nulo: 10,5%

Não sabe/Não opinou: 6,2%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 45,3%

Ronaldo Caiado (PSD): 36,2%

Nenhum/Branco/Nulo: 12,1%

Não sabe/Não opinou: 6,3%

Metodologia: 2.080 entrevistados pelo Paraná Pesquisas entre os dias 22 e 25 de fevereiro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-07974/2026.