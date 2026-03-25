Racha no PL? Prefeitos do partido no Paraná planejam saída após chegada de Moro

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Prefeitos do Partido Liberal (PL) no Paraná articulam uma saída em massa da legenda após a filiação do senador Sergio Moro e a indicação para disputar o governo do estado.

Uma coletiva de imprensa está marcada para a manhã desta quinta-feira (26/03), em Curitiba, quando os gestores devem anunciar oficialmente o movimento, as razões da saída e o posicionamento político para as eleições.

De acordo com informações preliminares, a debandada pode envolver dezenas de lideranças municipais ligadas ao partido. Há divergências, porém, sobre o número exato de envolvidos e se serão apenas prefeitos ou também vice-prefeitos e vereadores.

Nos bastidores, o movimento é tratado como um contra-ataque articulado por aliados do governador Ratinho Junior, após a consolidação de Moro como nome do PL para a disputa estadual.

Nesta terça-feira (24/03), o deputado federal Fernando Giacobo deixou a presidência e o PL no Paraná para apoiar Ratinho Junior. No anúncio, Giacobo se dirigiu a prefeitos e convidou para o encontro nesta quinta-feira (26/03).

Na mesma data, o deputado federal Filipe Barros, aliado de Moro, assumiu o comando estadual do partido.

Movimento de prefeitos expõe racha no PL e pressiona estratégia de Sergio Moro no Paraná

Interlocutores do partido indicam que lideranças da sigla no estado avaliam deixar a presidência estadual e se desfiliar da legenda como parte do movimento de reorganização política alinhado ao governo estadual.

Nos bastidores, lideranças envolvidas na articulação afirmam que a tendência é de uma saída ampla e que “todos” os prefeitos da legenda no estado devem deixar a sigla. Relatos de bastidores, no entanto, indicam que os números seguem desencontrados e permanecem em apuração.

Entre os prefeitos, há sinais consistentes de adesão ao movimento, ainda que com diferentes graus de confirmação pública. O prefeito de Nova Esperança, Eduardo Pasquini, afirmou à reportagem que “provavelmente sairá do partido”, mas a confirmação deve ocorrer após a reunião em Curitiba.

Já pessoas ligadas ao prefeito de Cascavel, Renato Silva, indicam que ele já se decidiu por deixar a sigla, destacando lealdade ao governador Ratinho Junior.

De acordo com informações do site oficial do PL, há 52 prefeitos da sigla no Paraná, mas o número de adesões ao movimento deve ser confirmado apenas no encontro desta quinta-feira.

Sergio Moro reage a movimento e afirma que PL crescerá no Paraná

Procurado, o pré-candidato Sergio Moro afirmou em nota que “a pressão da máquina do governo é previsível e eventuais movimentações nos quadros dos partidos são comuns no período de janela partidária”.

O senador afirmou ainda que “no final do período eleitoral, o PL Paraná estará maior e mais forte”.

A reportagem tentou contato com o deputado federal Filipe Barros, que assumiu nesta terça-feira (25/03) a presidência estadual do partido, mas não obteve retorno até a publicação. O espaço segue aberto para manifestação.