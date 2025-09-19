Quem são as vítimas de Icaraíma? Entenda o caso de grande repercussão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Foi nesta sexta-feira (19), após mais de um mês de angústia, que familiares receberam a confirmação que temiam: os corpos de quatro homens desaparecidos desde 5 de agosto foram encontrados enterrados numa área rural de Icaraíma, município localizado na divisa do Paraná com o Mato Grosso do Sul.

A história começou em 4 de agosto, quando o grupo partiu de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, com destino a Icaraíma. O objetivo era cobrar uma dívida. No dia seguinte, por volta das 10h da manhã, câmeras de segurança registraram a última imagem dos quatro homens em uma panificadora da cidade paranaense.

A partir das 12h daquele mesmo dia, o silêncio. Familiares não conseguiram mais contato. Mensagens sem resposta. Celulares desligados. No dia seguinte, 6 de agosto, a esposa de um deles formalizou o desaparecimento à polícia paulista.

No dia 13 de setembro, um novo capitulo: O carro utilizado pelos homens foi encontrado em enterrado em um bunker.

Mas quem eram esses homens?

Robishley Hirnani de Oliveira foi quem convidou o amigo Rafael para a viagem. Segundo relatos, os dois já haviam trabalhado juntos anteriormente em situações semelhantes.

Rafael Juliano Marascalchi, também morador de São José do Rio Preto, deixou a família sem notícias desde o dia 5 de agosto, quando deveria ter retornado da viagem ao Paraná.

Diego Henrique Afonso, igualmente residente em São José do Rio Preto, completava o trio de cobradores que desapareceu naquele 5 de agosto, após serem vistos pela última vez na padaria de Icaraíma.

Alencar Gonçalves de Souza foi quem contratou os serviços dos outros três homens para realizar a cobrança.

Carta anônima e muito mistério no caso

O caso ganhou um novo capítulo quando o pai de uma das vítimas recebeu uma carta anônima indicando a localização do carro em que o grupo viajava. Essa informação foi confirmada pelo coronel Hudson Leôncio Teixeira, secretário de Segurança Pública do Paraná, que também mencionou a colaboração de um informante nas investigações.

De acordo com a apuração policial, o motivo da viagem estava relacionado à cobrança de uma dívida de R$ 255 mil, referente à compra de uma propriedade rural de Alencar. O acordo previa o pagamento em dez parcelas de R$ 25 mil, mas nenhum valor havia sido quitado.

Familiares informaram que os três homens trabalhavam com cobranças de dívidas há aproximadamente 13 anos.

A Polícia Civil do Paraná identificou dois suspeitos pelo crime que estão foragidos e são procurados pelas autoridades.

