PT PR define Gleisi e Doutor Rosinha para o Senado e apoia Requião Filho

O Partido dos Trabalhadores do Paraná (PT-PR) definiu, em convenção realizada neste fim de semana, os nomes de Gleisi Hoffmann e do ex-deputado federal Doutor Rosinha para a disputa ao Senado na chapa que será formada pelo campo de esquerda nas eleições de 2026. O encontro também oficializou o apoio da sigla à pré-candidatura de Requião Filho (PDT) ao Governo do Paraná.

As indicações do partido ainda precisam ser confirmadas na convenção da coligação, marcada para o dia 5 de agosto.

Na sequência da convenção petista, a Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PV e PCdoB, também confirmou os nomes de Gleisi Hoffmann e Doutor Rosinha para o Senado, além do apoio a Requião Filho na disputa pelo Palácio Iguaçu.

Convenção definiu chapa para o Senado

Pela composição aprovada pelo PT, Gleisi Hoffmann ocupará a primeira vaga da chapa ao Senado, enquanto Doutor Rosinha foi indicado para a segunda vaga.

Segundo o partido, a primeira suplência de Gleisi deverá ficar com Assis Gurgacz Neto, do PDT. A segunda suplência ainda será definida em diálogo entre os partidos que integrarão a coligação.

Para a chapa de Doutor Rosinha, o PT indicou como suplentes a vereadora de Guarapuava Cris Wainer e a presidente do PT de Araucária, Tia Celina.

Federação também confirmou apoio

Após a convenção do PT, a Federação Brasil da Esperança ratificou as mesmas indicações para o Senado e o apoio à candidatura de Requião Filho ao governo estadual.

Durante o encontro, o presidente estadual da Federação e do PT, Arilson Chiorato, afirmou que a definição representa a união dos partidos do campo de esquerda no Paraná e citou como objetivo a campanha eleitoral de 2026.

Além das definições para a chapa majoritária, a convenção aprovou a indicação de 26 candidatos a deputado federal e 51 candidatos a deputado estadual.