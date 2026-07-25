PSD oficializa candidatura de Sandro Alex ao Governo do Paraná

O Partido Social Democrático (PSD) Paraná realizou neste sábado (25) a convenção estadual para oficializar a indicação de Sandro Alex na disputa ao Governo do Estado nas eleições de 2026. O evento também confirmou a chapa proporcional da sigla com os candidatos à Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) e à Câmara dos Deputados.

O ato aconteceu no Paraná Clube, em Curitiba, e reuniu cerca de 5 mil pessoas, além das principais lideranças do grupo governista, incluindo o governador Ratinho Junior, o vice-governador Darci Piana, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e o governador de Goiás e pré-candidato à Presidência, Ronaldo Caiado.

Participaram ainda o deputado estadual Alexandre Curi (Republicanos) — apoiado pela coligação para uma das vagas ao Senado —, representantes das federações União Progressista e PSDB-Cidadania, além de 200 prefeitos, parlamentares com mandato e lideranças regionais.

Sandro Alex defende continuidade

Em seu discurso, acompanhado da esposa Patricia de Barros Oliveira e dos três filhos, Sandro Alex defendeu o ritmo das entregas e a estabilidade política do Paraná como os pilares do seu projeto político.

“Nós não precisamos de brigas ideológicas. Se o Brasil pede mudança, o Paraná pede continuidade. Enquanto nossos adversários construíam discursos, nós construíamos pontes, hospitais, escolas, estradas, casas e oportunidades. O Paraná chegou à quarta maior economia do Brasil e, mantendo esse ritmo, pode se tornar a terceira”, afirmou.

O governador Ratinho Junior destacou a atuação do candidato à frente da gestão de obras nos últimos anos e reforçou que a escolha representa a manutenção dos indicadores do Estado.

“O Sandro fez parte do meu time desde o primeiro dia como secretário de Infraestrutura, nos ajudando a tirar do papel obras históricas. Foi ele quem ajudou nessa transformação que aconteceu na saúde, na educação, na infraestrutura e na segurança pública”, destacou Ratinho Junior.

Ronaldo Caiado elogiou a capacidade de aglutinação política da gestão estadual, ressaltando o clima de estabilidade institucional construído no Paraná. Gilberto Kassab reforçou que o PSD nacional considera a sucessão paranaense prioridade estratégica, enquanto Alexandre Curi comemorou a consolidação da aliança em prol do desenvolvimento municipalista.