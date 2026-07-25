Podemos oficializa apoio à pré-candidatura de Sergio Moro ao Governo do Paraná

O partido político Podemos oficializou apoio a pré-campanha de Sergio Moro (PL) ao Governo do Paraná e ao pré-candidato ao Senado Filipe Barros (PL). O anúncio foi feito neste sábado (25) e a sigla passa a integrar a aliança formada por PL e Novo para as eleições de 2026.

A confirmação ocorreu ao lado do deputado federal e líder estadual do Podemos, Felipe Francischini, que auxiliará na coordenação política da pré-campanha, com atuação junto a prefeitos, vereadores, ex-prefeitos e lideranças de todas as regiões do Estado.

Para Sergio Moro, a chegada do Podemos fortalece o projeto de desenvolvimento para o Paraná. “Estamos muito felizes com a vinda do Podemos para se somar a esse nosso projeto político de transformar o Paraná na nossa fortaleza. Nós queremos dar continuidade aos bons projetos do governador Ratinho Junior, mas também iniciar um novo ciclo de desenvolvimento”, afirmou Moro em vídeo divulgado nas redes sociais.

Felipe Francischini destacou que a decisão do Podemos é resultado da convergência em torno de um projeto para o Estado. “Para mim é uma alegria declarar o nosso apoio ao pré-candidato ao Governo, Sergio Moro, e ao pré-candidato ao Senado Filipe Barros”, disse.

O pré-candidato ao Senado pelo PL, Filipe Barros, ressaltou a parceria construída ao longo dos últimos anos com Francischini e comemorou a ampliação da aliança. “O meu primeiro mandato como deputado federal foi ao lado do Felipe Francischini. Desde então, caminhamos juntos em Brasília no combate ao PT e à corrupção. É uma alegria estarmos novamente na mesma trincheira nesta eleição”, afirmou.

No início da semana, o Democracia Cristã (DC) já havia anunciado a entrada na coligação, que agora reúne PL, Novo, Podemos e DC.