PSTU lança Samuel de Mattos ao governo do Estado com críticas a privatizações

O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) oficializou, em convenção realizada em Curitiba, o nome de Samuel de Mattos como pré-candidato ao Governo do Paraná e Helena Figueiredo como vice. Professor da rede estadual de ensino, esta é a primeira vez que Samuel disputa o comando do Palácio Iguaçu. O pré-candidato critica as privatizações de empresas públicas do estado.
“O estado avançou nas privatizações, atacando direitos e colocando o povo para pagar pela crise, enquanto os de cima seguem lucrando”, defende o candidato em sua rede social.
Militante do PSTU desde 2008, Samuel trabalhou nos Correios por mais de uma década, quando exerceu função sindical e participou de mobilizações em defesa dos serviços públicos e dos direitos dos trabalhadores. Ele também esteve em campanhas e debates políticos organizados pelo partido no Paraná.
Samuel foi contra o armamento da GM em 2024
Samuel de Mattos disputa pela primeira vez ao governo do Estado. Ele foi candidato à Prefeitura de Curitiba em 2024 e disputou como vice-prefeito de Curitiba nas eleições municipais de 20200.
Em entrevista à Tribuna do Paraná em 2024, o então candidato à prefeito defendeu o desarmamento da Guarda Municipal de Curitiba. “Nós precisamos de uma polícia que se imponha na comunidade por respeito, que seja próxima da comunidade por isso”, explicou Samuel na época.